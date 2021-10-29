سعر ومواصفات سيارة ستروين 2022 c4 في مصر داخل سوق السيارات

ستروين 2022 c4 الآن في مصر بعد أن قررت ستروين مصر على القيام بالكشف عن الجيل الجديدة من سيارة الكروس أوفر أمس الأربعاء في أحد الفنادق داخل القاهرة، وسنحرص اليوم على التكلم عن بعض التفاصيل الخاصة بهذه السيارة والأهم التعرف على أسعار الفئتين من هذه السيارة، لذلك لنتعرف على بعض التفاصيل.

سيارة ستروين 2022 c4

يمكنك الآن بعد الكشف عن سيارة ستروين 2022 c4 الجديدة التعرف أكثر على التفاصيل الخارجية والداخلية في مقصورة السيارة عن طريق التعرف على النقاط التالية:

طول السيارة 4.36 متر.

عرض السيارة 1.83 متر.

ارتفاع السيارة 1.53 متر.

مساحة قاعدة العجلات 2.67 متر.

توجد مساحة تخزين خلفية تقدر بسعة 380 لتر.

تم العمل على وضع عجلات رياضية قياس 16 و18 بوصة للإطار.

الهيكل الخارجي للسيارةمواصفات ستروين 2022 c4

تم اعتماد العديد من الإمكانيات داخل سيارة ستروين 2022 c4، بحيث تم وضع محرك 3 سلندر تربو سعته مقدرها 1200CC، قوة المحرك 155 حصان، أما عزمه يأتي كحد أقصى 240 نيوتن في المتر، بالإضافة إلى وضع ناقل حركة من 8 نقلات.

يأتي التسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر في الساعة إلى 9.3، متوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كم، السرعة القصوى للسيارة 180، ينصح أن تقوم بوضع بنزين 92 داخل السيارة، بالإضافة إلى أن سعة الخزان 44 لتر.

وضع عجلة قيادة متميزة بأنها متعددة الوظائف.

يمكنك التحكم بناقل الحركة بواسطة عجلة القيادة.

وجود فتحات خاصة بالتكيف في المقاعد الخلفية.

عجلة القيادة تم تغليفها بالجلد، هي وناقل الحركة.

إمكانية فتح وغلق الصندوق الخلفي كهربائيًا.

يمكن طي ظهر المقاعد الخلفية.

وجود حساسات ركن أمامية وخلفية.

مقعد السائق يمكن التحكم فيه كهربائيًا أم الراكب العادي يتم التحكم به بشكل يدوي.

وضع جنوط رياضية مقاسها R17.

مصابيح LED أمامية وخلفية، وأضواء نهارية نوعها LED.

يوجد أنظمة وسائط متعددة منفذ AUX، مدخل USB وشاشة بيانات أمامية، شاشة لمس عشرة إنش.

المواصفات الداخلية للسيارة

وجود 6 وسائد هوائية Air Bag.

فرامل مانعة للانزلاق ABS.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

التحكم في ثبات السيارة بشكل إلكتروني ESP.

إدراج نظام إيموبليزر مصمم ضد السرقة.

وجود مكان لتثبيت مقاعد الأطفال.

وضع نظام مساعدة خاصة بصعود التلال HLA.

تجهيزات الأمان والسلامةسعر ستروين 2022 c4 في مصر

يوجد فئتين وأسعار مختلفة يبدأ سعر الفئة الأولى 409.900 جنيه مصري، والفئة الثانية تبدأ من 459.900 جنيه مصري، وهذا السعر جاء من المعلن الأساسي في الوكيل المحلي داخل جمهورية مصر العربية.