الوحش الأسطوري .. سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كليا في السوق السعودي بالمواصفات والأسعار

سعر مواصفات سيارة تويوتا كامري الجديدة بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي عن سيارة تويوتا كامري الحديثة اصدار 2022, ازدادت عمليات البحث عن السعر الخاص بهذا التصميم الحديث، واهم المواصفات والامكانيات الموجودة بها، واسم تويوتا هو اسم معروف في عالم السيارات على مستوي العالم فسيارات تويوتا تتميز بالعديد من المواصفات التي لا تتوفر في غيرها من الأسماء، كما انها تهتم دائمًا بتقديم كل ما هو حديث في السيارات وتزويدها بأحدث الإمكانيات لمواكبة التطور في التكنولوجيا، وخلال مقالنا هذا سنقد السعر الخاص بسيارة تويوتا كامري.

ما هو سعر سيارة تويوتا كامري اصدار 2022

سيارة تويوتا كامري هي من السيارات المعروفة بحجمها المتوسط، والتي تعمل على توفير أحسن أداء بقوة عالية وراحة، وهذا التصميم مزود بشكل أكثر جاذبية وبساطة، ومظهر السيارة رياضي وتحتوي على شاشة تعمل على تسجيل كافة المعلومات، وبها العديد من الإمكانيات التي تساعد السائق في قيادة السيارة بسلاسة, وقامت الشركة بتزويد هذا التصميم بأكثر من لون مختلف ليناسب جميع الاذواق، وأعلن توكيل شركة تويوتا في مصر عن سعر سيارة تويوتا كامري الذي يبلغ 199500 ألف جنية في مصر، كما ان الشركة تقدم خدمة استبدال الإصدار القديم من السيارة بالإصدار الخاص بعام 2022 مع دفع الرسوم الخاصة بفارق السعر بين الاصدارين ويمكن القيام بهذه العملية من خلال فروع تويوتا المختلفة في جميع المحافظات المصرية.

المحرك الخاص بالسيارة يستوعب قدر كبير من الوقود ويستهلك بشكل اقتصادي.

المقاعد مزودة بخاصية التبريد او التدفئة بشكل تلقائي، ويوجد في السيارة نظام تهوية جيد ويوجد بها فلاتر تعمل على تنقية الهواء بشكل جيد وهذه الميزة مهمة في ظل انتشار وباء كورونا.

تتميز المقاعد بإمكانية التعديل على مستويات ارتفاعها ويمكن طيها في عدة اتجاهات بسهولة.

تحتوي السيارة على نظام امان حديث مزود بفرامل تلقائية يتم استخدامها عند الشعور بخطر، وتحتوي على كاميرات خلفية للرؤية بوضوح، وأجهزة استشعار تعطي انذار عند اقتراب أي سيارة.

تحتوي السيارة على مصابيح خاصة بالإضاءة في النار ومصابيح للإضاءة الليلية.

ما هي إيجابيات سيارة تويوتا كامري2022