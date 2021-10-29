مواصفات وأسعار سيارة تويوتا افالون 2022 في السعودية

قامت شركة تويوتا بالكشف عن أحدث موديلاتها من السيارات الحديثة، التي أطلقت عليها الشركة اسم تويوتا افالون، وهي من أنواع السيارات السيدان ذات الحجم المتوسط، وتتميز السيارة بالتقنية اليابانية رفيعة المستوى، وتناسب هذه السيارة الأشخاص من محبي الأناقة والفخامة، وسنستعرض معًا مواصفات واسعار تويوتا افالون 2022 في السعودية، فهناك العديد من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر.

مواصفات محرك سيارة تويوتا افالون 2022

تحتوي سيارة تويوتا افالون الحديثة على محرك يضم ستة أسطوانات، سعتها حوالي 3.5لتر، لتقوم بتوليد قوة تعادل ما يقرب من 301حصان، والدوران قد يمتد ل362من نيوتن، وتتميز بقوة دفع أمامية خاصة بالعجلات، وتصل سرعة السيارة إلى ما يبلغ 100كم خلال 6.0 من الثانية الواحدة.

نظام الأمان والحماية بالسيارة

جاءت سيارة تويوتا افالون 2022 بعدة أنظمة توفر الأمان والحماية بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة، التي تضمن سلامة الركاب والحفاظ على أرواحهم فترة تواجدهم بالسيارة، ومن هذه الأنظمة ما يلي:

النظام الخاص بمراقبة الضبط للإطارات(TPMS).

التقنية المسئولة عن تثبيت السرعة.

النظام المعني بالتحذير من الخروج عن المسار(LDWS).

النظام الخاص بالمكابح المسئولة عن منع الانغلاق (ABS).

التقنية المسئولة عن التنبيه بالحركة المرورية من جهة الخلف(RCTA).

شكل سيارة تويوتا افالون 2022 الخارجي

تتوفر سيارة تويوتا افالون 2022 الجديدة بشكل أنيق، انسيابي، وتتميز السيارة عن الموديلات السابقة من هذا النوع بحدة المظهر، حيث تم تنفيذ التصميم الخارجي للمصابيح الموجودة في الأمام بشكل ديناميكي نشط يضيف على شكل السيارة التميز، والفخامة، بالإضافة لذلك تنفرد السيارة بوجود عدة خطوط ملموسة، ومزودة بفتحة جديدة من الخلف، تضفي عليها بعض من الأناقة والفخامة.

وجاءت أبعاد سيارة تويوتا افالون الخارجية على النحو الآتي:

طول السيارة 4.978 مليمتر.

عرض السيارة 1.849.

ارتفاع السيارة 1.435.

الطول الخاص بقاعدة العجلات 2.870 مليمتر.

سعر سيارة تويوتا افالون 2022بالسعودية

بعد أن استعرضنا سيارة تويوتا تندرا في مقال سابق، ثمنا بعرض بعض التفاصيل التي قد تهم الكثير من الأشخاص السعوديين بشغف معرفة سعر السيارة تويوتا افالون 2022، وقد تحدد سعر 111.800 ريال سعودي ثمن شراء السيارة في المملكة، وتُعد السطور السابقة هي دليلكم لمعرفة مواصفات وأسعار تويوتا افالون 2022 في السعودية، لكل من يحب أن يقتنيها.