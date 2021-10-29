عروض نيسان موتورز الجديدة في السعودية 2022 قد طرحت الآن في معارض السيارات السعودية. حيث أن نيسان ماكسيمان كان من أبرز الطرازات التي طرحت في العروض الجديدة. مع إمكانية تقسيط سعر السيارة إلى جانب التخفيضات الكبيرة التي طرحتها بنهاية عام 2021 وبحلول عام 2022.

عروض نيسان موتورز الجديدة في السعودية

عملت شركة نيسان على توفير الكثير من عروض الأسعار على أطرزة السيارات الحديثة، على سبيل المثال نيسان ألتيما، وذلك من خلال:

السعر الرسمي لنيسان ألتيما في السعودية هو 78 ألف ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، يمكن التقسيط على 36 شهر، حيث يبلغ القسط الشهري حوالي 1100 ريال سعودي.

كما لا يتم دفع مقدم عند شراء السيارة، ولكن يتم دفع القسط الأول فقط.

والجدير بالذكر، أن شركة نيسان توفر السيارات التي تتناسب مع طبيعة الحياة في السعودية، حيث أن السيارة بسعة 2.5 لتر.

إلى جانب ذلك، السيارة بتصميم عائلي فريد، متسع من الداخل، ومناسبة للسفر مسافات طويلة.

عروض نيسان ماكسيما الجديدة

يمكن الإشارة إلى أن هذه العروض من أفضل عروض نيسان موتورز الجديدة في السعودية، حيث تتميز نيسان ماكسيما بكل من:

يبلغ سعر هذه السيارة ما يقرب من 109 ألف ريال سعودي.

كما يتم التقسيط على 36 شهر، وذلك حتى يكون مبلغ القسط الشهري هو 1500 ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، لا يتم قبول دفعات أولى غير القسط الأول من المبلغ.

تعمل السيارة بنظام أوتوماتيكي، إلى جانب أنها تعمل بنظام سداسي الإسطوانات.

والجدير بالذكر، أن نسبة المرابحة 0.92%.

نيسان أكس تريل

تعتبر هذه السيارة من السيارات التي تدخل ضمن عروض السيارات، حيث تتميز بكل من المميزات التالية:

سعر هذه السيارة يقترب إلى 72 ألف ريال سعودي.

كما يبلغ سعر القسط الشهري 1100 ريال سعودي، ويتم دفع أول قسط مع استلام السيارة.

إلى جانب ذلك، يعتبر محرك بسعة 2.5 لتر بقوة 169 حصان.

ومن أهم مميزات هذه السيارة أنها تقوم بضبط العزم عند المرور على المطبات.

والجدير بالذكر، أن هناك بعض أنواع من النيسان التي توجد بين عروض نيسان موتورز الجديدة في السعودية، ومن بينها نيسان باترول التي يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال سعودي.