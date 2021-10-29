افضل عروض نهاية العام على السيارات في السعودية 2021 لأشهر سيارات الـ MBW و سوزوكي وشيفروليه

افضل عروض نهاية العام على السيارات في السعودية، تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت بشكل كبير من قبل الكثير من العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على عروض السيارات في السعودية لنهاية العام الجاري 2021، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء العام فنجد أن الكثير من الشركات الخاصة بالسيارات في المملكة العربية السعودية تتنافس في تقديم العروض والتخفيضات على السيارات والمنتجات الخاصة بها، وذلك لكي يتم الشراء من قبل عدد كبير من العملاء بأسعار مخفضة ومختلفة عن أسعار العام بشكل عام، يمكن معرفة سعر ومواصفات سيارة لكزس LexusL X600 الجديدة 2022 في السعودية بشكل جديد وهيدروليك وفئه VIP وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم العروض على السيارات الخاصة بنهاية العام والتي يتم طرحها داخل السعودية 2021.

عروض سيارات MBW في السعودية لنهاية العام

تتنافس الماركات العالمية من السيارات، في نهاية كل عام في تقديم العديد من العروض والتخفيضات المميزة على السيارات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وهي العروض التي تأتي بالكثير من المميزات منها عروض التقسيط على السيارات، ومن أهم السيارات التي تأتي ضمن سلسلة التخفيضات نهاية العام 2021 في السعودية هي سيارات MBW العالمية الشهيرة، وذلك من خلال العديد من الشركات التي تقوم بطرح السيارة داخل المملكة العربية السعودية، فنجد أن أهم عروض السيارات MBW في السعودية بنهاية العام الجاري والتي شملت الكثير من التخفيضات ما يلي.

بسعر 3,280 ريال سعوديّ شهريًا، وذلك بدون دفعة أولى، ويشمل هذا السّعر ضريبة القيمة المُضافة والرسوم الإداريّة، بحيث يُمكنكم تقسيط سعرها على مدار ثلاث سنوات شاملة لنفقات الصيانة والإصلاح.

عروض سيارات سوزوكي في السعودية

وتعد سيارات سوزوكي واحدة من أفضل وأشهر السيارات العالمية الموجودة في السعودية والتي تختلف التصاميم والموديلات الخاصة بها، وتبعا للانواع المختلفة فهناك العديد من العروض أيضا التي تقدمها الفروع المختلفة والموزعين لماركة سوزوكي في السعودية لنهاية العام، ومن أهم هذه العروض ما يلي.

عرض سيارات سوزوكي دزير 2022: دفعة شهريّة 815 ريال سعوديّ، وبدون دفعة أولى ومصاريف إداريّة وبدون قسط اول.

عروض سيارة سوزوكي إرتيجا 2022: دفعة شهريّة بـِ 1,193 ريال سعوديّ، وبدون دفعة أولى ومصاريف إداريّة وبدون قسط اول.

عرض سيارة سوزوكي فيتارا: دفعة شهريّة تصل إلى 1,379 ريال سعوديّ، وبدون دفعة أولى ومصاريف إداريّة وبدون قسط اول.

سيارة سوزوكي جيمني: دفعة شهريّة فقط بـِ 1,632 ريال سعوديّ، وبدون دفعة أولى ومصاريف إداريّة وبدون قسط اول.

أهم شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية 2021 .. اسماء أفضل معارض التقسيط

عروض سيارات شيفروليه في السعودية لنهاية العام 2021

وتدخل سيارات شيفورليه المنافسة وسوف التخفيضات الذي يتم طرحه من قبل العديد من الشركات بشأن تسويق المنتجات في نهاية العام من قبل العديد من الشركات، ويمكن معرفة قائمة اسماء أفضل السيارات المستعملة بالسعودية 2021 جاهزة للشراء ونجد أن أبرز العروض على سيارات شيفورليه في السعودية جاءت على النحو التالي.