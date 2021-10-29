اطلاق الاسطورة.. أحدث سيارة عائلية متطورة من هيونداي رمز الفخامة والأداء القوي

اطلاق الاسطورة.. أحدث سيارة عائلية متطورة من هيونداي خلال الفترات الحالية شركة هيونداي بطرح فكرتها لإنشاء إحدى السيارات الحديثة والتي يطلق عليها مسمى creta grand المعدلة وهذا من خلال إصدار وطرح السيارة في العديد من الأسواق العالمية بعد نشر عدة اخباريات لتوضيح تجهيزات السيارة وتقنيتها المتعددة في عالم صناعة السيارات العائلية متعددة الاستخدام والتي تحتوي على محرك جديد كليًا إلى جانب التصميم المعدل والذي نذكر تفاصيله من خلال البيانات المذكورة بالاسفل.

أحدث سيارة عائلية متطورة من هيونداي

ضمن التصريحات الحديثة والتي كشفت لنا عن مواصفات هذه السيارة في كل من اجزائها الداخلية والخارجية والتي تضم كل من الاتي

تتسع هذه السيارة لعدد سبعة من الافراد وهذا لتصميمها الطويل نسبيًا بالمقارنة مع سيارة creta وهذا لوصول طولها لنحو 4.50 متر.

أصبحت الشنطة الخلفية أكثر مرونة وهذا لاتباعها التقليدي بمساحة 561 لتر بينما تمتلك قابلية الزيادة في حالة ثني المقاعد الخلفية لتصل سعتها إلى 1650 لتر.

بينما جاءت المقاسات الخاصة ب إطار السيارة لتسجل نحو 18 بوصة.

تضم السيارة في تصميمها إحدى أنظمة الوسائط المتعددة والتي يمكن التعديل عليها بواسطة خاصية التاتش.

وتبلغ مقاييس تلك الشاشة 10.25 انش.

تزود السيارة بأحدث الانظمة للتحكم عن بعد وهذا من خلال ربط الجهاز الجوال بالسيارة.

وهذا من خلال التحكم بكل من التكييف والموتور.

إحدى أهم عوامل شهرة السيارة وزيادة فرص تداولها السريع وهو ألية عمل المحرك الداخلي إلى جانب مواصفات الأمان والتي تعد من إحدى أهم الإضافات بداخل السيارة