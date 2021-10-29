عرض تقسيط هيونداي إلنترا 2022 البنك الأهلي SNB السعودية قسط 1136

يقدم البنك الأهلي SNB عبر عروضه التمويلية التأجيرية عرض خاص. عرض تقسيط هيونداي إلنترا 2022 بفرصة رائعة، براتب محول على البنك الأهلي يقدر بـ 1136 ريال سعودي كقسط شهري. وإذا ما كنت محول من بنك آخر فسيكون 1250 ريال سعودي. بمميزات مختلفة سنذكرها في بقية الموضوع.

تقسيط هيونداي إلنترا 202 البنك الأهلي اس ان بي السعودية بنظام تحويل الراتب من بنك آخر

القسط الشهري الخاص بك سيكون على الأقل 1250 ريال سعودي. وبالنسبة للدفعة الأولى فستدفع خمسة بالمائة من ثمن السيارة. أما الدفعة الأخيرة فهي خمسة وثلاثين بالمائة من سعر السيارة. وبالنسبة للرسوم الإدارية فلا توجد أي رسوم ادارية. وفيما يتعلق بمعدل النسبة السنوي ايه بي ار فهو 6.83 بالمائة. وننتقل بعد ذلك لنظام الراتب المحول على البنك نفسه. تابعونا.

عرض تقسيط هيونداي موديل 2022 من الراتب المحول على البنك الأهلي

في هذا النظام يمكنك تقسيط سيارة هيونداي النترا بخلال قسط شهري يقدر بـ 1136 ريال سعودي. ودفعة مقدمة صفر من سعر السيارة وكذلك متوفر ( صفر دفعة أولى). والدفعة الأخيرة تكون أربعين بالمائة من سعر السيارة. وفيما يخص الرسوم الإدارية فهي صفر من مبلغ التمويل. ومعدل النسبة السنوي الايه بي ار عبارة عن 4.3 بالمائة من السيارة.

مدة عرض تقسيط هيونداي النترا 2022

هذا العرض يبدأ من بداية شهر أكتوبر لعام 2021 وينتهي في نهاية العام 31 ديسمبر 2021 فقط لدى شركة المجدوعي للسيارات مع العلم أن القسط الشهري يتم سداد نسبة تأمين مقداره 2.9 بالمائة بعد احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي ومدة التمويل. فهذا عرض يمكن أن يغيره العميل أيضًا مع اختيار مبلغ دفعته الأولى التي تناسبه ويصمم التقسيط الشهري المناسب لامكانياته المالية المختلفة.

سيارة تويوتا هيونداي النترا 2022 في العرض

السيارات المعروضة على الموقع الرسمي للبنك أو موقع المجدوعي الالكتروني ما هي إلا لغرض الدعاية فقط. وقد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة أي أنها قد لا تعكس السعر المعلن. كما يتم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض على بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة. ويتم تطبيق شروط وأحكام خاصة بكل بنك ووكالة كل على حدى. والبنك لا يمثل التوكيل.

كيف يمكنك احتساب معدل النسبة المئوية والتقدم بطلبك؟

كل ما عليك الدخول إلى عرض النترا 2022 الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي اس ان بي وتقوم بالتقدم بالطب. ويمكنك الاتصال على الرقم المجاني 920000891 أو يمكنك التوجه نحو مسؤول المبيعات التابع لبنك الأهلي التأجيري في صالة عرض الوكيل. أو تزور المركز الأقرب للتمويل التأجيري الخاص بك. مع العلم أن البنك الأهلي السعودي شركة مساهمة سعودية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.