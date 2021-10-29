قدم طلب عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش أحدث تقسيط عبداللطيف جميل للتمويل

تقدم شركة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات أحدث المنتجات التمويلية التي تناسب الكافة من عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش 1443، حيث تحصل على سعر تمويل السيارة التي تختارها من الإيجار التمويلي، وتمويل السيارات بالمرابحة، وكل عرض من العروض لها مزاياها وكيفية تقديم طلب التمويل بالشركة، كما يقدم تمويل للسيارات المستعملة مع احتفال الشركة بمرور 75 عام على مسيرتها في ميدان العمل الخيري.

عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش

عروض التمويل عبداللطيف جميل تحمل الكثير والمزايا التي تهم من يريد الحصول على سيارة مناسبة، حيث يقدم عروض سيارات تويوتا 2021 والذي ينتهي في 31 أكتوبر 2021 الجاري، وهو عرض تتمتع فيه بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال التأجير التمويلي عبر شركة عبداللطيف جميل بجميع فروعها في أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن مزايا هذا العرض:

شراء سيارة بدون دفعة أولى.

ولا توجد مصاريف إدارية.

كما تلتزم الشركة بدفع القسط الأول عنك.

لا تحتاج إلى كفيل

عرض معتمد من الهيئة الشرعية

عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط

من خلال تصفح موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل بشأن العروض المتاحة الآن، فأنها توفر تخفيضات لكثير من السيارات منها:

السيارة باريس سيدان 2021 (واي شركات): فترة سداد لمدة 60 شهرًا، وقيمة الدفعات الشهرية 952 ريال سعودي.

كذلك السيارة يارس سيدان 2021 (واي شركات 1.5 (IA): تسدد شهريا مبلغ 95 ريال لمدة 60 شهرا.

والسيارة يارس سيدان 2021 (واي 1.5): بدفعات شهرية 962 ريال، لمدة 60 شهرًا.

كما تدخل سيارة يارس سيدان 2021 (واي بلس 1.5): الدفعة الشهرية بقيمة 1.011 ريال سعودي.

أمام كورولا 2021 اكس ال اي : قيمة قسطها الشهري 1.152 ريال على مدار 60 شهرًا.

وكذلك سيارة كورولا 2021 (اكس ال اي مطور): تكون الدفعة الشهرية لها 1.210 ريال سعودي.

بينما راش 2022 استاندرد-7مقاعد: من ضمن التمويل بدفعة شهرية 1.152 ريال سعودي.

تقديم طلب تقسيط سياره

يتم التقديم للطلب بعد اختيارك للسيارة من ضمن عروض التقسيط للسيارات بدون مقدمة، وتقوم باختيار السيارة التي تناسب الميزانية، ومن خلال حاسبة التمويل لاختيار السيارة المناسبة لك، وتعبئة البيانات التالية:

وتتطلب الحاسبة تعبئة الأتي:

صافي الدخل

الدفعة الأولى

نوع السيارة

مدة عقد التمويل

والتأشير على لست روبرت

ثم زر استعرض السيارات التي تناسبني

بذلك تعرفنا على أنواع سيارات التمويل من عروض عبداللطيف جميل تقسيط لأحدث موديلات السيارات في السعودية.