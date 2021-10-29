سيارات مستعملة موديلات 2016 – 2018 للبيع كاش بحد رخيص، تتوفر للبيع بمدينة أبها سيارة تويوتا كورولا 2018 ستاندر، اللون أبيض لؤلؤي وداخلية باللون البيج مع مقاعد مخمل، ماكينة إقتصادية 4 سلندر 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي CVT. جنوط حديد مقاس 15 إنش ومكيف أمامي بتحكم يدوي بالإضافة إلى حساسات خلفية، منافذ USB وAUX وتحكم كهربي بالنوافذ والمرايات الجانبية والدخول بدون مفتاح “ريموت كونترول”. السيارة بحالة ممتازة على الشرط بودي ومحركات وزجاج ومكيف وكالة، الممشى 103 ألف كيلو متر فقط وحد الببع 49 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع كاش بحد رخيص

تتوفر للبيع بالمنطقة الشرقية سيارة كيا اوبتيما مستعمل موديل 2018 وكيل الجبر، السيارة فئة ستاندر مطور بماكينة كبيرة 4 سلندر سعة 2400 سي سي والجير أوتوماتيكي، اللون أسود مع داخلية جلد باللون البيج ومقاعد مزيج بين الأسود والبرتقالي. تتميز السيارة بمواصفات رائعة من بينها تحكم كامل من خلال المقود بالنظام الصوتي والبلوتوث بالإضافة إلى مثبت السرعة وعداد الرحلات، مكيف وسطي وفتحات تكييف خلفية وحساسات وما إلى ذلك. السيارة بحالة ممتازة على الشرط بودي وماكينة وكالة عدا الرفرف الخلفي اليساري، الممشى 141 ألف كيلو متر فقط وحد البيع 53 ألف ريال قابل للتفاوض.

تتوفر للبيع لدى معرض الرياض كار للسيارات بمدينة الرياض سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2016، السيارة فئة فل كامل العلامة الذهبية 4×4 دبل باللون الأبيض اللؤلؤي وداخلية جلد باللون البيج، البودي مشروط خالي من الرش والحوادث وكذلك الماكينة نظيفة جداً 6 سلندر سعة 3800 سي سي والجير أتوماتيك. تتميز السيارة بفتحة سقف مع نوافذ كهرباء أوتو لمسة واحدة بالإضافة إلى سنترلوك، كما أن بها حساسات خلفية وإضاءة ليد بالكامل وتحكم كامل في المقود بالنظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة. السيارة معها ضمان لمدة ( 5 سنوات ) على المحركات كاملة، الممشى 130 ألف كيلو متر فقط وحد البيع 56 ألف ريال.

عروض حراج السيارات موديل 2016

تتوفر للبيع بمنطقة الباحة سيارة كيا سبورتاج مستعمل 2016 الشكل الجديد نفس تصميم موديل 2017، السيارة فئة GT فل كامل بها ماكينة 2400 سي سي وناقل أوتوماتيكي للحركة مع جنوط مقاس 19 إنش، اللون أبيض لؤلؤي والداخلية بمقاعد بيج جلد والايرباقات كاملة أمامية وجانبية. تتميز السيارة بشاشة وسطية مع تحكم كامل في المقود ونظام صوتي JBL بالإضافة إلى نظام مانع لللإنزلاق، كما تتميز بإمكانية تسخين وتبريد المقاعد الأمامية + تسخين المقاعد الخلفية مع سقف بانوراما، إلى جانب إمكانية الدخول الذكي مع تشغيل بصمة و كاميرا خلفية وتحكم كهربائي في الشنطة.

السيارة بها مكيف أوتوماتيك بتحكم منفصل بين السائق وراكب مع حساسات أمامية وخلفية للصدامات، أنوار رئيسية بالكامل LED داخلية وخارجية مع كشافات ضباب خلفية. السيارة مزودة بحساس تنبيه الخروج عن المسار وبريك إلكتروني وأوتوهولد إلى جانب حساس تنبيه النقط العمياء، هذا بالاضافة إلى نظام النزول عن المنحدرات ونظام توفير الوقود للمحرك بتقنية الايكو ECO. السيارة على الشرط خالية من الحوادث والصدمات وما زالت في ضمان الوكالة، الممشَى حقيقي على العداد 200 ألف كيلو متر والسعر 60 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.