سيارات 2021 للتنازل بدون دفعة أخيرة وبدون دفع مقابل أو رسوم نقل ملكية، ونبدأ تقريرنا مباشرة مع تويوتا أفالون موديل 2021 موجودة في أبها ومتاحة للتنازل على البنك الأهلى، السيارة فئة XLI وارد عبد اللطيف جميل لونها الخارجي سيلفر والداخلي أبيض بحالة الوكالة، محرك دفع أمامي 6 سلندر سعة 3.5 لتر والقير أوتوماتيكي 8 سرعات تبترونيك والممشى حتى الآن 30 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بإضاءات وإشارات ليد بالكامل مع حساسات أمامية وخلفية وتشغيل ذكي بالاضافة إلى مقاعد جلد كهربائية وفورمايكا تخشيب، إلى جانب شاشة معلومات وكاميرا خلفية وتحكم كهربائي في الزجاج والمرايا وعداد رحلات بالللغة العربية.

تتميز هذه الفئة أيضاً من افالون بوجود جنط كهربائي بخاصية الأوتوهولد ومكيف تاتش بتحكم منفصل مع فتحات تكييف خلفية، مقود مغطى بالجلد يمنح السائق تحكم باللنظام الصوتي ونظام تثبيت السرعة، السيارة بها فرامل ABS ومزودة بنظام الثبات الإلكتروني إلى جانب حساس كفرات وايرباجات أمامية وجانبية وعدد 5 حزام. السيارة للتنازل بدون مقابل وبدون دفعة أخيرة على البنك الأهلي، تم سداد 5 أقساط بقيمة 2200 ريال للقسط الواحد ويتبقي 55 قسط.

سيارات 2021 للتنازل بدون دفع مقابل

وتوفرت للتقبيل بنظام التقسيط دون مقابل في حفر الباطن سيارة نيسان صني موديل 2021، السيارة فئة اس ال+ بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي وهو اقتصادي للغاية بمعدل17.1 كم لكل لتر، القير أوتوماتيك CTV والعداد حتى الآن مسجل 10 آلاف كيلو متر. تتميز السيارة بمواصفات أعلى فئة حيث أن بها حساسات أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة وتدعم تشغيل بصمة، كما تتميز بوجود شاشة ونظام ملاحي ومثبت سرعة وحساس النقاط العمياء بالاضافة إلى نظام تسخين للمقاعد وغيرها من المميزات. السيارة للتقبيل على البنك الأهلي بقسط شهري 878 ريال + 30200 دفعة أخيرة بقيمة إجمالية للسيارة تبلغ 83000⁩ ريال، تم دفع 5 أقساط من أصل 60 قسط.

وتوفرت كورولا مستعمل موديل 2019 للتقبيل بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في المنطقة الشرقية، السيارة وارد وكيل عبد اللطيف جميل للسيارات وهي في نفس الوقت جهة التمويل والتنازل. السيارة بحالة ممتازة شبه وكالة ولم تسجل أي حادث ولا تشتكي من أي عيوب، اللون سيلفر والتصميم الداخلي باللون الأوف وايت بناقل حركة أوتوماتيكي وممشى مائة ألف كيلو متر على العداد. السيارة للتنازل بدون مقابل بقسط شهري 1755 ريال + دفعة أخيرة 21196 ريال، تم سداد 23 قسط ويتبقى 37 قسط وتبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 62 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل أقساط

السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم موجودة في مكة وهي النترا موديل 2019 بيضاء اللون، تم سداد 29 قسط من أقساط التمويل ويتبقى 31 قسط بقيمة 1097 ريال للقسط الواحد. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي ولكن عليها مخالفات بقيمة 16 ألف ريال مطلوب دفعها أولاً، وبعد ذلك سوف يتم استقطاعها من راتب المالك شهرياً بقيمة القسط وذلك بعقد رسمي بين الطرفين، في هذه الحالة ستجد نفسك وكأنك قمت بسداد دفعة أولى 16 ألف واسترحت بعدها لمدة 14 أو 15 قسط يدفعها المالك الأصلي من راتبه، يمكن طلب السداد المبكر بقيمة 55 ألف و500 ريال وفي هذه الحالة لا يشترط سداد المخالفات.