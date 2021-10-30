افضل سيارة مخصوص للبنات 2022 اعرفي اهم المزايا والمواصفات قبل الشراء

افضل سيارة مخصوص للبنات 2022 ؛ المقبلة على القيادة التي تحرص على اقتناء القوة في الأداء والقيادة الثابتة والتصميم الرائع إذ أن كل يوم يزيد الإقبال من البنات على تعلم القيادة وشراء سيارة جديدة، حتى المملكة العربية سمحت للمرأة بالقيادة لتكون هي السابقة الأولى لها، وقد يختلف رغبات المرأة عند اختيار سيارة جديدة عن الرجل.

افضل سيارة مخصوص للبنات 2022

فهي تهتم كثيرًا بأن تشتمل على ميزات أمان عالية، ميزات مساعدة للقيادة السلسة، وتصميم رائع، لذا بحثنا بدلًا عنكم وسنقدم لكم أفضل نوع سيارة مخصوص للبنات 2022:-

أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا، رياضية متعددة الاستخدامات، تشتمل على كل معايير السلامة والأمان، والراحة، أنيقة من الخارج والداخل.

توفر كل ما تبحث عنه المرأة عند شراء سيارة فخمة، هيكل السيارة قوي بمسافة مناسبة من الأرض، مع نظام فرامل الكتروني.

نظام دخول ذكي يعمل باللمس، ميزة الإقفال عن بُعد، وصلة USB لشحن الهواتف.

تأتي بمحرك 4 اسطوانات بخط مستقيم، مع 16 صمام، بقوة 188 حصان، 5600، استهلاك الوقود 15.3 لتر.

سيارة هوندا CR-V 2022

تأتي السيارة بأحد نسخة محسنة بمساحة واسعة سواء في المقاعد الأمامية والخلفية أو صندوق التخزين.

تشتمل على كشافات ضباب أمامية مع شبكة مصنوعة من النيكل كروم، التصميم الداخلي أنيق شاشة كبيرة مقاس 7 بوصة.

فتحات دائرية للتهوية، ونظام صوتي 4 سماعات، كشاف من الليد.

كشافات ضبابية أمامية ووسائد هوائية أمامية، نظام فرامل ABS و ebd.

نظام مساعد للفرامل، ونظام ثبات الكتروني مع حساسات ركن خلفية، كل تلك المزايا كانت سببًا لأن تلك أحد افضل سيارة مخصوص للبنات 2022.

سيارة سوزوكي سويفت 2022

جاءت بمواصفات قوية جعلتها أفضل السيارات القوية والسريعة على الإطلاق، حيث تأتي بمحرك سعة 1991 لتر.

نظام دفع رباعي يمنح سهولة في القيادة وثبات لا مثيل له، سعة خزان الوقود 66 لتر.

قوة المحرك 211 حصان، بعزم دوران 350 نيوتن/ متر، بخمس مقاعد.

تحتوي كل مزايا الأمان التي تزيد الشعور بالثقة أثناء القيادة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق.

مساعد الفرامل، نظام المساعدة، الكاميرا الخلفية، محدد السرعة.

التحكم في الجر، وبالطبع تأتي أيضًا بمزايا داخلية رائعة ووسائل ترفيه لا مثيل لها.

سيارة مرسيدس GLC 250 2022سيارة فورد فيجو 2021

تصميم أنيق رائع تبحث عنه كل امرأة ورجل، وقوة وسلاسة في القيادة مثالية، ونظام سلامة وأمان يعزز الشعور بالثقة، سعة المحرك 1.5 لتر، 4 سلندر، نوع الدفع الجر Front، Wheel، Drive، سعة خزان الوقود 42 لتر، قوة المحرك 110 حصان، ناقل الحركة اوتوماتيك، أما عن ميزات الأمان العالية فهي تتمثل في نظام الفرامل مانع للانغلاق، نظام مساعدة للتسلق والسير على الأماكن الوعرة، مع نظام مانع للحرمة، والتحكم في ثبات السيارة، مع عرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام القفل المركزي، وتحتوي أيضًا على ميزات ترفيه رائعة مثل مرآة التجميل، MB3، مدخل USB، راديو.