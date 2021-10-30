عروض تقسيط سيارات بسعر كاش 2021 شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات

- 1/2
- 2/2
عروض تقسيط سيارات بسعر كاش لعام 2021 يقدمها عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات الحديثة والمستعملة، وأصبح الآن بإمكانك شراء أي نوع من أنواع السيارات الحديثة والموديلات الجديدة للسيارات وذلك عن طريق العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف للسيارات وطرحها لعروض تقسيط مناسبة للجميع، وتطرح الشركة أيضا عروض خاصة بالدفع كاش وتوفير عروض أخري خاصة بتقسيط السيارات المستعملة.عروض تقسيط سيارات بسعر كاش
أن شركة عبد اللطيف جميل في جميع فروعها تقدم لكل عملائها العديد من العروض والمزايا التمويلية وعروض التقسيط لكل المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تقدم أيضا عروض تمويل مميزة خاصة بالسيارات المستعملة والحديثة، وذلك لاحتفال الشركة بمرور 75 عام علي افتتاحها وعلي تقديم الشركة الكثير من الأعمال الخيرية ومساعدة الناس.عروض عبد اللطيف جميل 2021 تقسيط
يمكنك أن تتمتع بهذه العروض التمويلية التي تقدمها الشركة لك والمتاحة في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، كما تأتي عروض التقسيط لشركة عبد اللطيف تحت شعار “بدون دفعة أولي وبدون مصاريف إدارية، ندفع عنك القسط الأول”، وتتميز هذه العروض بالعديد من المزايا منها ما يلي:
- لا تحتاج الشركة إلي وجود كفيل وذلك إذا كنت ليس من أبناء المملكة.
- أن الشركة معتمدة ومتوثقة من الهيئة الشرعية السعودية.
- تدفع الشركة لك الإيجار الشهري الأول من أساس 60 شهر.
عبداللطيف جميل للتمويل يقدم عروض سيارات لاختيار السيارة التي تناسب دخلك، وذلك يتم التعرف عليه من حاسبة استعراض السيارة التي تناسبك، والتي تحتاج منك وضع البيانات التالية:
- صافي الدخل الشهري بعملة الريال
- والدفعة المقدمة
- والضغط على ايقونة لست روبرت
- بعد ذلك الضغط على استعرض السيارات التي تناسبني
تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل آخر العروض التي يمكن التقديم عليها للاستفادة من العروض والمزايا الممنوحة لكل عرض، والعروض المتبقية والسداد لمدة 60 شهرا هي:
- السيارة باينراي Basic: الدفعات الشهرية 1,085 SR
- وسيارة كولراي Basic: الدفعات الشهرية 1,206 SR
- بينما سيارة باينراي Luxury: الدفعات الشهرية 1,226 SR
- وكذلك سيارة كولراي Comfort: الدفعات الشهرية 1,327 SR
- وسيارة ازكارا Comfort 4×4: دفعاتها الشهرية 1,669 SR
كك
الوسوم
عروض تقسيط سيارات بسعر كاش لعام 2021 يقدمها عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات الحديثة والمستعملة، وأصبح الآن بإمكانك شراء أي نوع من أنواع السيارات الحديثة والموديلات الجديدة للسيارات وذلك عن طريق العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف للسيارات وطرحها لعروض تقسيط مناسبة للجميع، وتطرح الشركة أيضا عروض خاصة بالدفع كاش وتوفير عروض أخري خاصة بتقسيط السيارات المستعملة.عروض تقسيط سيارات بسعر كاش
أن شركة عبد اللطيف جميل في جميع فروعها تقدم لكل عملائها العديد من العروض والمزايا التمويلية وعروض التقسيط لكل المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تقدم أيضا عروض تمويل مميزة خاصة بالسيارات المستعملة والحديثة، وذلك لاحتفال الشركة بمرور 75 عام علي افتتاحها وعلي تقديم الشركة الكثير من الأعمال الخيرية ومساعدة الناس.عروض عبد اللطيف جميل 2021 تقسيط
يمكنك أن تتمتع بهذه العروض التمويلية التي تقدمها الشركة لك والمتاحة في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، كما تأتي عروض التقسيط لشركة عبد اللطيف تحت شعار “بدون دفعة أولي وبدون مصاريف إدارية، ندفع عنك القسط الأول”، وتتميز هذه العروض بالعديد من المزايا منها ما يلي:
- لا تحتاج الشركة إلي وجود كفيل وذلك إذا كنت ليس من أبناء المملكة.
- أن الشركة معتمدة ومتوثقة من الهيئة الشرعية السعودية.
- تدفع الشركة لك الإيجار الشهري الأول من أساس 60 شهر.
عبداللطيف جميل للتمويل يقدم عروض سيارات لاختيار السيارة التي تناسب دخلك، وذلك يتم التعرف عليه من حاسبة استعراض السيارة التي تناسبك، والتي تحتاج منك وضع البيانات التالية:
- صافي الدخل الشهري بعملة الريال
- والدفعة المقدمة
- والضغط على ايقونة لست روبرت
- بعد ذلك الضغط على استعرض السيارات التي تناسبني
تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل آخر العروض التي يمكن التقديم عليها للاستفادة من العروض والمزايا الممنوحة لكل عرض، والعروض المتبقية والسداد لمدة 60 شهرا هي:
- السيارة باينراي Basic: الدفعات الشهرية 1,085 SR
- وسيارة كولراي Basic: الدفعات الشهرية 1,206 SR
- بينما سيارة باينراي Luxury: الدفعات الشهرية 1,226 SR
- وكذلك سيارة كولراي Comfort: الدفعات الشهرية 1,327 SR
- وسيارة ازكارا Comfort 4×4: دفعاتها الشهرية 1,669 SR
كك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض تقسيط سيارات بسعر كاش 2021 شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.