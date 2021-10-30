عملاق الصحراء.. نيسان فرونتير 2022 في السعودية تعرف على المواصفات والمميزات الجديدة

لقد تم الإعلان مؤخرًا عن نزول أحدث أنواع السيارات وهي نيسان بيك اب من الجيل الثالث من السيارة نيسان فرونتير 2022 وهذا النوع الجديد من أفضل الأنواع التي نزلت السوق، وهي متوسطة الحجم، تظهرا بواجهة أمامية جديدة وعصرية تتناسب مع الحصر الذي قد نزلت فيه، والسيارة ضخمة الشكل، تبدو وكأنها مستوحاة من سياران الشاحنات والناقلات المدمجة الأصلية وهي نيسان هارد بودي الأيقونة، وهذه السيارة الجديدة مريحة التصميم، وعملية جدا خصوصًا في السفر ونقل الأمتعة فيمكنك استخدام حقيبة السيارة الخلفية مع الكنبة الخلفية كذلك.

بالنسبة لمواصفات السيارة الداخل، فهي تحتوي على تصميم رائع، وهو عبارة عن كابينة 2 باب، أو دوبل وتكون 4 أبواب، وتحتوي أيضًا على مرحك 6V حيث تبلغ سعته حوالي 3.8 لتر، والسيارة تعمل على قوة ابلغ 310 حصان، وبها خيارات للدفع الخلفي، عبارة عن 4*2 أو عبارة عن خيارات للدفع الرباعي 4*4، وتصل قدرتها إلى 6720 رطل.

أما عن المواصفات الخارجية للسيارة، فهي كالآتي:

تحتوي على واجهة أمامية متميزة ومتألقة بها إضاءة LED نهارية.

يحتوي هيكلها الخارجي على المصدات الكبيرة والعريضة التي تعمل على إبراز المتانة والقوة.

بها خطوط فولاذية تتكون من مقاس 16، وهذا هو الطراز القياسي للسيارة، وتحتوي كذلك على سبائك معدنية بمقاس 17 بوصة.

تحتوي في شكلها الخارجي على إطارات 265/ 70R17 كما أنها تساعد على تحمل التضاريس والصدمات.

أما بالنسبة للخلف في السيارة فهو يتميز بالقوة والمتانة للوقاية من الصدمات الفجائية من السيارات الخلفية أثناء المشي في الطريق، كما تحتوي على إضاءة عالية الجودة مثبتة أسفل ظهر الهيكل.

الرفارف الخلفية قوية جدا مع المصدات الخلفية.

تحتوي على الكابينة المزدوجة، بالإضافة إلى الصندوق الذي يبلغ تقريبا 5 قدم، بالإضافة إلى إمكانية إدخال الصندوق مع طاقم السيارة الخلفي أيضًا، لذلك فهي من أفضل الأنواع التي تكون مريحة جدا في السفر واصطحاب الأمتعة الكثيرة.

هذه السيارة الجديدة كلياً، تحتوي على الكثير من المميزات، وهي كالتالي: