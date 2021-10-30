تعرف على مواصفات وسعر كيا بيجاس EX 2022 السيارة الاقتصادية الأشهر في السعودية

كيا بيجاس EX 2022 متواجدة الآن في السعودية، لذلك لنتعرف الآن، على الأسعار والمواصفات القياسية الخاصة بهذه السيارة، بالإضافة إلى المميزات والعيوب التي وقعها في صانعيها خلال هذا الإصدار فقط عليك متابعة تقريرنا لليوم، لتتعرف أكثر على هذه السيارة المميزة.

سيارة كيا بيجاس EX 2022

تعد هذه السيارة من السيارات الحديثة التي حرصت شركة KIA الكورية على القيام بصنعها حتى تستطيع شراء سيارة مناسبة بسعر مناسب، بل وبمواصفات لن تتمكن من الحصول عليها مع باقي السيارات في ذات الفئة، لذلك لنتعرق أكثر على أحدث الطرازات لها، بالإضافة إلى تفاصيل اكثر:

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فئات سيارة كيا بيجاس 2022

توجد ثلاث فئات تم صنعها من هذه السيارة وهي فئة EX، LX، GL، وتتميز كل فئة بتقنية خاصة بها فقط، ويجب أن تعلم أن هذه النسخة من السيارات تنفس أودي وفورد، في نسخة السيدان.

كيا بيجاس EX 2022 تم وضعها تحت فئة سيارات سيدان.

تم وضع عجلات دفع أمامي.

محرك سعته 1.4 لتر، قوته 95 حصان يتم توليد هذه القوة من خلال 4 أسطوانات.

وضع ناقل حركة على أربع سرعات، ويجب أن يتم استخدام وقود عالي الجودة.

تستهلك السيارة وقود 17.8 كيلو متر /لتر.

تم توفير تكنولوجيا مميزة في السيارة بحيث هنا وصلات خاصة USB، AUX، منفذ لتشغيل CD.

تم وضع بلوتوث بالإضافة إلى 6 مكبرات صوت في السيارة بأكملها.

مواصفات السيارة

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مميزات كيا بيجاس EX 2022

توجد العديد من المميزات في هذه السيارة المناسبة، وإليك خلال هذه النقاط:

سيارة مميزة وسعرها مميزة بحيث يتنافس مع جميع الفئات.

لا تستهلك الكثير من الوقود لذلك أطلق عليها السيارة الاقتصادية.

المقصورة الداخلية للسيارة كبيرة، لذلك تسع 5 ركاب بمنتهى الإرياحية.

وزنها لا يؤثر على المحرك الذي اختير خصيصًا لها، بالإضافة إلى أنها لا تؤثر على عزم الدفع.

يمكنك أن تقوم بوضع الكثير من البضائع في الخزانة الخلفية.

عيوب كيا بيجاس EX 2022

بالتأكيد ستجد بعض العيوب داخل هذه السيارة الاقتصادية وإليك هذه العيوب:

جودة نظام التعليق بالهيكل الخارجي رديئة بحيث تتعرض للاهتزاز، ويجعلها غير آمنة إذا قام السائق بالسير على سرعة 140 كيلو متر في الساعة.

مواد المقصورة الداخلية تم صنعها من خامات سيئة ورديئة، ولا تتناسب مع الفئات التي تطرحها شركة كيا في العادة، ويمكن أن تذوب أو تتسبب في حريق إذا تم استعمالها في درجات حرارة عالية.

يجب أن تعرف أن الموتور لا يعطيك الكثير من الاختيارات، لذلك أنت مجبر على اختياره.

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سعر كيا بيجاس EX 2022 في السعودية

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