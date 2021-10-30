ب 800 ريال من عبد اللطيف أحصل على العرض الجبار عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022، ينتظر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أنواع السيارات الجديدة التي تقوم شركة تويوتا بإصدارها وتتميز شركة تويوتا بتطوير كل موديل من السيارات التي تقوم بإطلاقها وقامت الشركة بإطلاق سيارة تويوتا برادو 2022 والتي تعد بمثابة حلم للكثير ولذلك قامت الشركة توفير عروض التقسيط للذين لا يستطيعون شراء السيارة نقدًا وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بعروض السيارة.

قامت شركة عبد اللطيف جميل والتي تعد من أكبر شركات السيارات والتي تقوم بتوفير أفضل عروض التقسيط إلى جميع عملائها ومن تلك العروض ما يلي:

تقوم الشركة بتوفير عرض التقسيط للسيارة بقسط يبلغ 800 ريال سعودي شهريًا.

تصل فترة السداد حتى خمس سنوات وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط المدفوع شهريًا.

وتصل سعر السيارة الأصلي داخل المملكة حوالي 228.300 ألف ريال سعودي.

تصل قيمة الدفعة الأولى من قسط السيارة إلى 190.084 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من القسط إلى 105.018 ريال سعودي من سعر السيارة الأصلي.

وتبلغ نسبة فائدة السيارة 40% من سعرها الأصلي ويتم إضافتها على قيمة سعرها.

تبلغ نسبة المعدل السنوي لتكاليف السيارة 24% وقيمتها 725 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة إلى 356.372 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على عدة مواصفات خاصة بها فهي تتفوق على كثير من السيارات بسبب مواصفاتها الرائعة ومنها ما يلي:

قد تحتوي سيارة برادو على جنوط قياس 18 بوصة يحتوي بداخله على 12 ذراع.

على جنوط قياس 18 بوصة يحتوي بداخله على 12 ذراع. تحتوي السيارة على مصابيح للاستعمال في وضع النهار كما تم تزويدها بمصابيح أثناء الضباب.

مقعد السائق داخل السيارة يحتوي على ثمان اتجاهات مختلفة حسب الاتجاه الذي يناسب كل سائق.

تم إطلاق السيارة بعدة ألوان رائعة ومنها الأسود الميكا والأحمر الميكا والأبيض الكريستال.

زجاج السيارة به مادة لمنع الإزعاج في حالة زيادة السرعة أم الأماكن المزدحمة.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

تتمثل مميزات سيارة تويوتا برادو فيما يلي:

تتميزين السيارة بقدرتها على السير في الطرق الوعرة والرملية.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة.

تعمل السيارة بقوة دفع رباعي.

تصل قوة محرك السيارة إلى 385 نيوتن.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2022