الأسطورة وصلت .... سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات وأسعار سيارة kia sportage 2022 في السعودية

سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات وأسعار سيارة kia sportage 2022 في السعودية، يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية عن أهم عروض سيارة كيا سبورتاج 2022 وخاصة محبي السيارات الرياضية، حيث تعد تلك السيارة واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي ولها طراز خاص جعل كثير من الشباب يريد الحصول عليها ولذلك قامت الشركة بتقديم عرض التقسيط يصل إلى خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في امتلاك السيارة ولا يستطيعون شرائها نقدًا وإليكم أهم التفاصيل. الأسطورة وصلت …. سيارة كيا سبورتاج 2022 الأسطورة وصلت …. سيارة كيا سبورتاج 2022 سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج فيا لمملكة العربية السعودية . أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 تم إطلاق نوعين من سيارة كيا سبورتاج 2022 وتوافرها في الأسواق السعودية وهم على النحو التالي: النوع الأول من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس. يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 تقريبًا 105.338 ألف ريال سعودي وتصل قيمة الضريبة المضافة لسعر السيارة إلى 31.6 ألف ريال سعودي.

تقريبًا 105.338 ألف ريال سعودي وتصل قيمة الضريبة المضافة لسعر السيارة إلى 31.6 ألف ريال سعودي. يِفضل دفع قيمة الضريبة المضافة مع القسط الأخير للسيارة وذلك بعد سداد جميع أقساط السيارة في المدة المحددة.

يصل قيمة القسط الشهري للسيارة إلى 1.954 ألف ريال سعودي. النوع الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس اس. يصل سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 تقريبًا 93.148 ألف ريال سعودي ويصل قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي.

تقريبًا 93.148 ألف ريال سعودي ويصل قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي. يتم دفع دفعة مقدمة عند الحصول على فرصة تقسيط السيارة وتصل إلى 9.315 ريال سعودي.

في كلا الحالتين يمكن تقسيط السيارة لفترة سداد تصل الى خمس سنوات مع اختيار طريقة الدفع المناسبة وتعتبر تلك أطول فترة سداد لامتلاك سيارة كيا سبورتاج مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 النوع الأول من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس.النوع الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس اس.مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات الخاصة وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على الكثير من وسائل الأمان ومن أهمها وجود الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي تصادم.

على الكثير من وسائل الأمان ومن أهمها وجود الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي تصادم. تحتوي السيارة على حساسات من الخلف للصفوف.

تصل عجلات القيادة إلى 16 بوصة.

و تحتوي السيارة على عدد ست سماعات تم توزيعها داخل السيارة.

كما تحتوي السيارة على مكيف تتوزع درجته حتى المقاعد الخلفية.

تحتوي السيارة على مقاعد للأطفال مثبتة داخل السيارة.

تتميز السيارة باحتوائها على خاصية دعم المكابح VSM.

تحتوي على خاصية للمساعدة أثناء الصعود والهبوط من المرتفعات.

تحتوي السيارة على عدد من وسائل الترفيه المتنوعة الوسوم

سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات وأسعار سيارة kia sportage 2022 في السعودية، يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية عن أهم عروض سيارة كيا سبورتاج 2022 وخاصة محبي السيارات الرياضية، حيث تعد تلك السيارة واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي ولها طراز خاص جعل كثير من الشباب يريد الحصول عليها ولذلك قامت الشركة بتقديم عرض التقسيط يصل إلى خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في امتلاك السيارة ولا يستطيعون شرائها نقدًا وإليكم أهم التفاصيل. الأسطورة وصلت …. سيارة كيا سبورتاج 2022 الأسطورة وصلت …. سيارة كيا سبورتاج 2022 سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج فيا لمملكة العربية السعودية . أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 تم إطلاق نوعين من سيارة كيا سبورتاج 2022 وتوافرها في الأسواق السعودية وهم على النحو التالي: النوع الأول من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس. يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 تقريبًا 105.338 ألف ريال سعودي وتصل قيمة الضريبة المضافة لسعر السيارة إلى 31.6 ألف ريال سعودي.

تقريبًا 105.338 ألف ريال سعودي وتصل قيمة الضريبة المضافة لسعر السيارة إلى 31.6 ألف ريال سعودي. يِفضل دفع قيمة الضريبة المضافة مع القسط الأخير للسيارة وذلك بعد سداد جميع أقساط السيارة في المدة المحددة.

يصل قيمة القسط الشهري للسيارة إلى 1.954 ألف ريال سعودي. النوع الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس اس. يصل سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 تقريبًا 93.148 ألف ريال سعودي ويصل قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي.

تقريبًا 93.148 ألف ريال سعودي ويصل قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي. يتم دفع دفعة مقدمة عند الحصول على فرصة تقسيط السيارة وتصل إلى 9.315 ريال سعودي.

في كلا الحالتين يمكن تقسيط السيارة لفترة سداد تصل الى خمس سنوات مع اختيار طريقة الدفع المناسبة وتعتبر تلك أطول فترة سداد لامتلاك سيارة كيا سبورتاج مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 النوع الأول من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس.النوع الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج ال اكس اس.مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات الخاصة وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على الكثير من وسائل الأمان ومن أهمها وجود الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي تصادم.

على الكثير من وسائل الأمان ومن أهمها وجود الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي تصادم. تحتوي السيارة على حساسات من الخلف للصفوف.

تصل عجلات القيادة إلى 16 بوصة.

و تحتوي السيارة على عدد ست سماعات تم توزيعها داخل السيارة.

كما تحتوي السيارة على مكيف تتوزع درجته حتى المقاعد الخلفية.

تحتوي السيارة على مقاعد للأطفال مثبتة داخل السيارة.

تتميز السيارة باحتوائها على خاصية دعم المكابح VSM.

تحتوي على خاصية للمساعدة أثناء الصعود والهبوط من المرتفعات.

تحتوي السيارة على عدد من وسائل الترفيه المتنوعة

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