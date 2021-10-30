انخفاض سعر فئة النص فل من ام جي 5 الجديدة بنسبة تتخطى 15 بالمائة، يحتل موديل 2021 من سيارة MG 5 المركز الأول في السوق السعودي من حيث المواصفات الرائعة مقارنة بالسعر، وتنافس ام جي بالجيل الخامس عدد من العلامات التجارية المعروفة أمثال تويوتا يارس سيدان، هيونداي اكسنت وهوندا ستي، ولكن تتفوق ام جي 5 من حيث المواصفات والمحرك الاقتصادي والسعر أيضاً، لذا إذا كنت تبحث عن سيارة إقتصادية فخمة بمزايا متعددة فإن MG5 هي الأنسب لك. نتحدث اليوم عن مواصفات فئة النص فل من ام جي 5 موديل 2021، كما نكشف لكم عن سعرها الجديد ضمن عروض وتخفيضات MG في السعودية.

تخفيض سعر ام جي 5 موديل 2021

يتوفر الموديل الجديد من MG 5 بثلاث ألوان الذهبي، الأسود والفضي، وقد أعلن معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات عن عرض استثنائي على فئة النص فل من السيارة، وتضمن العرض تخفيض كبير في السعر على أن يكون شاملاً لضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر ام جي 5 موديل 2021 الاقتصادية داخل العرض 51 ألف و100 ريال بدلاً من 60 ألف ريال، وذلك بخصم تسعة آلاف ريال تقريباً وتخفيض يصل إلى 15%. السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد بنزين فئة 91.

طُرحت ام جي الجديدة بمحرك بنزيني 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 118 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بنظام CVT، وجنوط مقاس 16 إنش، تتميز فئة النص فل من ام جي 5 موديل 2021 بإضاءات رئيسية LED بالكامل مع حساسات خلفية وريموت كنترول للدخول، شبك أمامي ضخم من الكروم وإطارات للنوافذ من الكروم. السيارة مزودة بكافة مواصفات الأمن والسلامة من ضمنها فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 إيرباج و خمس أحزمة أمان.

ام جي 5 الجديدة فئة نص فل

تتميز تلك الفئة أيضاً من MG 5 2021 بإمكانية التشغيل الذكي عبر الزر، مع داخلية فاخرة باللون البيج ومقاعد مخمل إلى جانب تطعيمات كروم مميزة، زجاج كهربائي بالكامل مع سنترلوك لجميع الأبواب، مقود مكسي بالجلد يمنحك تحكم كامل في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة. السيارة بها شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع كاميرا خلفية يمكنك رؤيتها عبر الشاشة، عداد رحلات ومنافذ متعددة للشحن والطاقة مع مسند وسطي درج مكسي بالجلد، مكيف لمس بتحكم عن طريق شاشة المعلومات في ام جي 5 موديل 2021.