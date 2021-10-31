“الواعرة الجبارة” هيونداي سانتا كروز 2022 سيارة رياضية خاطفة للأنظار بمواصفات رهيبة

“الواعرة الجبارة” هيونداي سانتا كروز 2022 هيونداي سانتا كروز أعلنت عنها شركة هيونداي العالمية منذ أيام قليلة، حيث سوف يتم الإعلان عنها خلال الصيف القادم من عام 2022، والجدير بالذكر أن هذا النوع من السيارات يماثل السيارات نصف مركبة، وهي تعتبر من الطرازات التي تلائم السباقات الشبابية، مع إمكانياتها التي تتمتع بالكثير من الرفاهية، وسوف يتم نزولها في الاسواق وهي من أكثر السيارات التي تتمته بواصفات واماكنيات رائعه واليوم من خلال مقالنا سوف نتعرف علي كل ما يخص السيارة من مواصفات تابعوا معنا. هيونداي سانتا كروز 2022 سيارة رياضية خاطفة للأنظار هيونداي سانتا كروز 2022 سيارة رياضية خاطفة للأنظار هناك الكثير من المواصفات الجديدة التي أعلنت عنها شركة هيونداي عن صدور الطراز الرياضي من سانتا كروز، ومن بينها: تعتبر هذه السيارة من السيارات التي تجمع ما بين مميزات الدفع الرباعي، والسيارات الخفيفة، وهي السيارات كروس أوفر.

وهذا يعمل على إتاحة الفرص لكل من محبي الداستر أو السيارات الرياضية أن يفكر في الحصول على هذه السيارة.

إلى جانب ذلك، تمتلك السيارة جسم أحادي يشبه جسم فورد مافريك، حيث أشار رئيس تصميمات السيارات في هيونداي على أنه هذه السيارة لا تصنف أبداً من السيارات الخفيفة. ومع ذلك، فهي تتميز عن المدمجة أنها أطول بمسافة تقدر ب 31 سم، إلى جانب ذلك تتمتع بقاعدة أطول 25 سم.

ومن جانب آخر، تحتوي على صندوق تحميل كبير إلى جانب منطقة تخزين إضافية تحت الصندوق. مواصفات سانتا كروز 2022 تعتمد هيونداي سانتا كروز مركبة مغامرات رياضية للشباب على بعض من المواصفات الخاصة، يعتبر من بينها: تحتوي السيارة على نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي.

إلى جانب ذلك، تحتوي على مقصورة رياضية بقياس 10 بوصات.

كما تتمتع بنظام صوتي بخاصية Bose. أما عن المحرك، يكون بأربع اسطوانات 2.5 لتر ينتج عنه قوة 190 حصان، إلى جانب عزم 244 نيوتن.

كما تبلغ حمولة السيارة إلى 1588 كم.

إلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بشاشة تحكم أمام السائق، يتمكن من خلالها التحكم في السيارة بالكامل.

كما أن هناك كاميرا خلفية تتيح للسائق رؤية السيارة من الخلف، وذلك للتقليل من الاصطدامات. سانتا كروز مستوحاه من التوسان كشفت الكثير من المصادر عن تصميم هيونداي سانتا كروز مركبة مغامرات رياضية للشباب، أن تصميمها مستوحى من التوسان الرياضية، حيث تعتبر حوافها بالكامل محمية من الرطوبة والحرارة المرتفعة.

كما أن الدليل على ذلك أنها تحتوي على كنبة خلفية تسع 5 أفراد، إلى جانب ذلك، تتمتع بواجهة شاشة حديثة بتقنية المالتيميديا.

وبما أنها سيارة رياضية، فهي تتمتع بمانع الإنزلاق وكابح المكابس الذي يتم عمله في الانحدارات والمنعطفات.

إلى جانب حساس الضوء والمطر، وحساس الضباب، وحساس المسافات مع أنظمة تكييف المقاعد. الوسوم

“الواعرة الجبارة” هيونداي سانتا كروز 2022 هيونداي سانتا كروز أعلنت عنها شركة هيونداي العالمية منذ أيام قليلة، حيث سوف يتم الإعلان عنها خلال الصيف القادم من عام 2022، والجدير بالذكر أن هذا النوع من السيارات يماثل السيارات نصف مركبة، وهي تعتبر من الطرازات التي تلائم السباقات الشبابية، مع إمكانياتها التي تتمتع بالكثير من الرفاهية، وسوف يتم نزولها في الاسواق وهي من أكثر السيارات التي تتمته بواصفات واماكنيات رائعه واليوم من خلال مقالنا سوف نتعرف علي كل ما يخص السيارة من مواصفات تابعوا معنا. هيونداي سانتا كروز 2022 سيارة رياضية خاطفة للأنظار هيونداي سانتا كروز 2022 سيارة رياضية خاطفة للأنظار هناك الكثير من المواصفات الجديدة التي أعلنت عنها شركة هيونداي عن صدور الطراز الرياضي من سانتا كروز، ومن بينها: تعتبر هذه السيارة من السيارات التي تجمع ما بين مميزات الدفع الرباعي، والسيارات الخفيفة، وهي السيارات كروس أوفر.

وهذا يعمل على إتاحة الفرص لكل من محبي الداستر أو السيارات الرياضية أن يفكر في الحصول على هذه السيارة.

إلى جانب ذلك، تمتلك السيارة جسم أحادي يشبه جسم فورد مافريك، حيث أشار رئيس تصميمات السيارات في هيونداي على أنه هذه السيارة لا تصنف أبداً من السيارات الخفيفة. ومع ذلك، فهي تتميز عن المدمجة أنها أطول بمسافة تقدر ب 31 سم، إلى جانب ذلك تتمتع بقاعدة أطول 25 سم.

ومن جانب آخر، تحتوي على صندوق تحميل كبير إلى جانب منطقة تخزين إضافية تحت الصندوق. مواصفات سانتا كروز 2022 تعتمد هيونداي سانتا كروز مركبة مغامرات رياضية للشباب على بعض من المواصفات الخاصة، يعتبر من بينها: تحتوي السيارة على نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي.

إلى جانب ذلك، تحتوي على مقصورة رياضية بقياس 10 بوصات.

كما تتمتع بنظام صوتي بخاصية Bose. أما عن المحرك، يكون بأربع اسطوانات 2.5 لتر ينتج عنه قوة 190 حصان، إلى جانب عزم 244 نيوتن.

كما تبلغ حمولة السيارة إلى 1588 كم.

إلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بشاشة تحكم أمام السائق، يتمكن من خلالها التحكم في السيارة بالكامل.

كما أن هناك كاميرا خلفية تتيح للسائق رؤية السيارة من الخلف، وذلك للتقليل من الاصطدامات. سانتا كروز مستوحاه من التوسان كشفت الكثير من المصادر عن تصميم هيونداي سانتا كروز مركبة مغامرات رياضية للشباب، أن تصميمها مستوحى من التوسان الرياضية، حيث تعتبر حوافها بالكامل محمية من الرطوبة والحرارة المرتفعة.

كما أن الدليل على ذلك أنها تحتوي على كنبة خلفية تسع 5 أفراد، إلى جانب ذلك، تتمتع بواجهة شاشة حديثة بتقنية المالتيميديا.

وبما أنها سيارة رياضية، فهي تتمتع بمانع الإنزلاق وكابح المكابس الذي يتم عمله في الانحدارات والمنعطفات.

إلى جانب حساس الضوء والمطر، وحساس الضباب، وحساس المسافات مع أنظمة تكييف المقاعد.

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