انطلاق العملاقة… تويوتا بيلتا 2022 الجديدة في السعودية بمواصفاتها الجديدة المميزة

انطلاق العملاقة… تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لقد تسببت شركة تويوتا في العديد من عمليات البحث عن مواصفات سيارتها الجديدة والتي قدمت عدة إعلانات عنها عبر الموقع الرسمي لها والتصريح عن مزايا سيارتها تويوتا بيلتا 2022 والتي استطاعت أن تتخذ من خبرات كل من شركة تويوتا وشركة سوزوكي اليابانية لإنتاج سيارة ذات مساحات مريحة تكفى لعدد خمس أفراد بداخلها ونوضح أمامكم أهم تصريحات الشركة المتعلقة بأسعار ومواصفات المحرك والتقنيات داخل السيارة. تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفاتها الجديدة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفاتها الجديدة يرغب العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية والعالم العربي بمعرفة اسعار هذه السيارة الجديدة من إصدارات تويوتا والتي لم تقدم لنا الشركة أي تفاصيل عن أسعارها حتى الآن حيث تقوم بطرح المواصفات والمزايا المعدلة بداخلها مع تحديد السعر الأنسب فور بدء أطلقها إلى الأسواق. مواصفات محرك تويوتا بيلتا 2022 تقدم تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بانظمة تعتمد على الجر الأمامي للعجلات.

ناقل الحركة الخاص بهذه السيارة يدعم العمل الأوتوماتيكي للتحكم في أربع مستويات للسرعة.

يأتي المحرك بالسرعة الأساسية 1500cc مع اختياره بتصميم قادر على توليد 105 حصان.

السعة الداخلية لخزان السيارة من الوقود يقدر بنحو 42 لتر.

بينما يبلغ معدل التسارع لتويوتا بيلتا من وضع الثبات والسرعة بمسافات تقدر بنحو 100 كم في كل 12 ثانية.

الصندوق الخلفي يتميز بالاتساع والذي يخزن نحو 495 لتر مع سعة المحرك للعمل بنحو 1.5 لتر.

تتراوح مقاسات عجلات القيادة بحوالي 16 بوصة مع احتواء السيارة على زر قادر للتحكم بتشغيل محركها سريعًا وإغلاقه. مواصفات الأمان والكماليات داخل تويوتا بيلتا 2022. حساسات خلفية وامانيك للسيارة مع تزويدها بكاميرات المراقبة متعددة الزوايا.

أنظمة تحرير لمنع السرقة عبر تسجيل وسائل إنذار ايموبليزر.

تضم عدة وسائد هوائية ضد الحوادث ونظام تحكم الفرامل ABS.

أنظمة EBD لتوزيع معدل التسارع للفرامل مع تواجد مثبت للسرعة ومساعد داخلي للفرامل.

صممت مقاعد تويوتا بيلتا من الجلد كما يمكن إجراء العديد من التعديلات على مقعد السائق بعدة ارتفاعات.

توفر شاشة تدعم خاصية اللمس، تكييف ديجيتال اوتوماتيك، مرآة داخلية التعتيم.

القدرة على التحكم بشدة الإنارة والمصابيح والتي تتواجد من بينها المصابيح الضبابية الموزع في كل من الجزء الأمامي والخلفي. الوسوم

انطلاق العملاقة… تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لقد تسببت شركة تويوتا في العديد من عمليات البحث عن مواصفات سيارتها الجديدة والتي قدمت عدة إعلانات عنها عبر الموقع الرسمي لها والتصريح عن مزايا سيارتها تويوتا بيلتا 2022 والتي استطاعت أن تتخذ من خبرات كل من شركة تويوتا وشركة سوزوكي اليابانية لإنتاج سيارة ذات مساحات مريحة تكفى لعدد خمس أفراد بداخلها ونوضح أمامكم أهم تصريحات الشركة المتعلقة بأسعار ومواصفات المحرك والتقنيات داخل السيارة. تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفاتها الجديدة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفاتها الجديدة يرغب العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية والعالم العربي بمعرفة اسعار هذه السيارة الجديدة من إصدارات تويوتا والتي لم تقدم لنا الشركة أي تفاصيل عن أسعارها حتى الآن حيث تقوم بطرح المواصفات والمزايا المعدلة بداخلها مع تحديد السعر الأنسب فور بدء أطلقها إلى الأسواق. مواصفات محرك تويوتا بيلتا 2022 تقدم تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بانظمة تعتمد على الجر الأمامي للعجلات.

ناقل الحركة الخاص بهذه السيارة يدعم العمل الأوتوماتيكي للتحكم في أربع مستويات للسرعة.

يأتي المحرك بالسرعة الأساسية 1500cc مع اختياره بتصميم قادر على توليد 105 حصان.

السعة الداخلية لخزان السيارة من الوقود يقدر بنحو 42 لتر.

بينما يبلغ معدل التسارع لتويوتا بيلتا من وضع الثبات والسرعة بمسافات تقدر بنحو 100 كم في كل 12 ثانية.

الصندوق الخلفي يتميز بالاتساع والذي يخزن نحو 495 لتر مع سعة المحرك للعمل بنحو 1.5 لتر.

تتراوح مقاسات عجلات القيادة بحوالي 16 بوصة مع احتواء السيارة على زر قادر للتحكم بتشغيل محركها سريعًا وإغلاقه. مواصفات الأمان والكماليات داخل تويوتا بيلتا 2022. حساسات خلفية وامانيك للسيارة مع تزويدها بكاميرات المراقبة متعددة الزوايا.

أنظمة تحرير لمنع السرقة عبر تسجيل وسائل إنذار ايموبليزر.

تضم عدة وسائد هوائية ضد الحوادث ونظام تحكم الفرامل ABS.

أنظمة EBD لتوزيع معدل التسارع للفرامل مع تواجد مثبت للسرعة ومساعد داخلي للفرامل.

صممت مقاعد تويوتا بيلتا من الجلد كما يمكن إجراء العديد من التعديلات على مقعد السائق بعدة ارتفاعات.

توفر شاشة تدعم خاصية اللمس، تكييف ديجيتال اوتوماتيك، مرآة داخلية التعتيم.

القدرة على التحكم بشدة الإنارة والمصابيح والتي تتواجد من بينها المصابيح الضبابية الموزع في كل من الجزء الأمامي والخلفي.

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