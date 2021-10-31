ارخص سيارة SUV سوزوكي فيتارا 2021 تصميم ياباني بمواصفات رائعه في السعودية

ارخص سيارة SUV سوزوكي فيتارا 2021 تصميم ياباني سيارة سوزوكي فيتارا لها العديد من الاصدارات، حيث يتم تحديث السيارة واصدار موديل جديد لها كل عام، وفي تلك المقالة سنوضح كافة التفاصيل حول سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية، فتابعنا ليصلك المزيد حول السيارة بكل تفاصيلها. مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تابع ما يلي ليصلك المزيد حول سيارة سوزوكي فيتارا 2021: سوزوكي فيتارا تتميز بشكلها الخارجي المتميز، حيث انها سيارة مرتفعة تساعد على القيادة في الطرق المتعرجة والوعرة.

سيارة سوزوكي فيتارا هي سيارة لها محرك مختلف وقوي، حيث أن السيارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات

سيارة سوزوكي فيتارا هي سيارة لها محرك مختلف وقوي، حيث أن السيارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة المحرك متميزة حيث تصل إلى سعى 1600 سي سي.

سيارة سوزوكي فيتارا تتميز بموتور قوي ينتج ما يقرب من 120 حصان.

تتميز السيارة بعزم أقصى للدوران ممتاز، حيث يصل قوة عزم الدوران في سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 إلى 156 نيوتن على المتر. سيارة تتميز بوجود وسادات هوائية متميزة، حيث تحمي الركاب في حالات التصادم الطارئة.

محرك ممتاز بنظام اوتوماتيكي.

المحرك يدعم 6 سرعات متكاملة.

سوزوكي فيتارا موديل 2021 تتميز بأنها تعتمد بشكل أساسي على نظام منظومة الجر الأمامي ، وهذا النظام خاص بالعجلات.

السيارة تتميز بتوفيرها في البنزين حيث لا تستهلك نسبة كبيرة من الوقود.

كما ان سوزوكي فيتارا 2021 تتسارع من وضع الثبات وحتى مقدار سرعة حوالي 100 كيلو على الساعة وذلك في مدة حوالي 13 ثانية.

مقدار استهلاك السيارة للوقود هو حوالي 5.5 لتر وذلك لمسافة طريق تصل لحوالي 100 كيلو في الساعة الواحدة.

السيارة اقصى قدر من السرعة لها هو 170 كيلو.

حجم تخزين ممتاز حيث سعة الشنطة الخلفية الكبير، والذي يمتد ليشمل العديد من المنقولات والامتعة، والتي تصل لحوالي 400 مللي من مساحة التخزين الكلية كلها

سيارة ممتازة من حيث عوامل الحماية والامن.

مزودة بانظمة حماية ضد السرقات.

مزودة سوزوكي فيتارا بالعديد من الوسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA. اسعار فيتارا موديل 2021 في السعودية يوجد منها فئتين الاولي اتومايتك موديل 2021 بسعر حوالي 76 ريال سعودي.

الفئة الثانية محرك 1600 سي سي بسعر حوالي 82 ريال سعودي. الوسوم

ارخص سيارة SUV سوزوكي فيتارا 2021 تصميم ياباني سيارة سوزوكي فيتارا لها العديد من الاصدارات، حيث يتم تحديث السيارة واصدار موديل جديد لها كل عام، وفي تلك المقالة سنوضح كافة التفاصيل حول سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية، فتابعنا ليصلك المزيد حول السيارة بكل تفاصيلها. مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تابع ما يلي ليصلك المزيد حول سيارة سوزوكي فيتارا 2021: سوزوكي فيتارا تتميز بشكلها الخارجي المتميز، حيث انها سيارة مرتفعة تساعد على القيادة في الطرق المتعرجة والوعرة.

سيارة سوزوكي فيتارا هي سيارة لها محرك مختلف وقوي، حيث أن السيارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات

سيارة سوزوكي فيتارا هي سيارة لها محرك مختلف وقوي، حيث أن السيارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة المحرك متميزة حيث تصل إلى سعى 1600 سي سي.

سيارة سوزوكي فيتارا تتميز بموتور قوي ينتج ما يقرب من 120 حصان.

تتميز السيارة بعزم أقصى للدوران ممتاز، حيث يصل قوة عزم الدوران في سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 إلى 156 نيوتن على المتر. سيارة تتميز بوجود وسادات هوائية متميزة، حيث تحمي الركاب في حالات التصادم الطارئة.

محرك ممتاز بنظام اوتوماتيكي.

المحرك يدعم 6 سرعات متكاملة.

سوزوكي فيتارا موديل 2021 تتميز بأنها تعتمد بشكل أساسي على نظام منظومة الجر الأمامي ، وهذا النظام خاص بالعجلات.

السيارة تتميز بتوفيرها في البنزين حيث لا تستهلك نسبة كبيرة من الوقود.

كما ان سوزوكي فيتارا 2021 تتسارع من وضع الثبات وحتى مقدار سرعة حوالي 100 كيلو على الساعة وذلك في مدة حوالي 13 ثانية.

مقدار استهلاك السيارة للوقود هو حوالي 5.5 لتر وذلك لمسافة طريق تصل لحوالي 100 كيلو في الساعة الواحدة.

السيارة اقصى قدر من السرعة لها هو 170 كيلو.

حجم تخزين ممتاز حيث سعة الشنطة الخلفية الكبير، والذي يمتد ليشمل العديد من المنقولات والامتعة، والتي تصل لحوالي 400 مللي من مساحة التخزين الكلية كلها

سيارة ممتازة من حيث عوامل الحماية والامن.

مزودة بانظمة حماية ضد السرقات.

مزودة سوزوكي فيتارا بالعديد من الوسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA. اسعار فيتارا موديل 2021 في السعودية يوجد منها فئتين الاولي اتومايتك موديل 2021 بسعر حوالي 76 ريال سعودي.

الفئة الثانية محرك 1600 سي سي بسعر حوالي 82 ريال سعودي.

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