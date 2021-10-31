قنبلة الموسم .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً بالسعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا ٢٠٢٢ اونتشرت في الأوقات الأخيرة العديد من صور سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي لأول مرة سيتم اطلاقها في مصر، وهذا النوع من السيارات معروف جدًا حول العالم ولها العديد من المواصفات الجيدة واهمها الانسيابية والهدوء اثناء السير، وقوة الدفع الخاصة بها عالية جدًا، وتعد هذا الاسم من السيارات من أفضل أسماء السيارات في العالم، ويبحث الكثير عن سعر ومميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022, وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال من أسعار الفئات المختلفة من سيارة تويوتا بيلتا الإصدار الحديث 2022.

ما هي مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2202

سيارة تويوتا بيلتا من أفضل السيارات التي يمكن شراؤها، وذلك لما يتوافر بها من إمكانيات حديثة ومتعددة تسهل القيادة علي السائق، وبعد ان أعلنت شركة تويوتا عن الإصدار الحديث من النوع بيلتا، تم الإعلان على ما بها من مميزات والتي من أهمها الاتي: –

المحرك الخاص بالسيارة تصل سعته 1500cc وتبلغ قوة المحرك 105 حصان، والناقل الحركي للسيارة يحتوي على أربع سرعات، كما تحتوي على طراز يدوي به خمس سرعات مختلفة.

تحتوي على نظام امن متكامل حيث ان السيارة مؤمنة ضد السرقة، وبها أكثر من وسادة هوائية موزعة على أجزاء مختلفة من السيارة، كما ان الفرامل الكترونية، وتحتوي السيارة على أجهزة استشعار تعطي إنذارات في حالات الخطر.

المقاعد مريحة ويمكن التحكم فيها بسهولة وطيها وتغير ارتفاعها، وتحتوي السيارة على شاشة الكترونية يمكن تشغيل الوسائط المختلفة عليها.

ما هو سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022

هي من السيارات المميزة التي لها خصائص فريدة لا توجد في أي سيارة اخري، حيث تحتوي على مصابيح بها اضاءة خاصة بالنهار واضاءة ليلية، كما انها بها وصلات لاسلكية يمكن من خلالها شحن الأجهزة المختلفة، وانتشرت على المواقع المختلفة أسعار بجانب الصور الخاصة بهذا الإصدار من سيارة تويوتا بيلتا 2022, ولكن الشركة لم تعلن عن أي أسعار على الموقع الرسمي لها او في أي تصريح ولها، ولذلك أي أسعار متداولة فهي غير صحيحة وليس لها مصدر يمكنكم شرائها بكل سهوله والاستماع بمزايا السيارة.