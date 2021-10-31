أفخم سيارة… سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وفئتها وأسعارها الخيالية

سيارة كيا K8 2022 ،قامت شركة كيا بإطلاق سيارة كيا K8 بثلاث طرازات مختلفة مما جعلها مناسبة لكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتحتوي السيارة على العديد من المميزات التي جعلتها تتفوق على جميع السيارات التي تنافسها من نفس النوع وسوف نقدم لكم أسعار فئات السيارات والمميزات الخاصة بها. سيارة كيا K8 2022 سيارة كيا K8 2022 سعر سيارة كيا K8 2022 تنافس السيارة العديد من السيارات الأخرى منذ بداية إطلاقها في الأسواق ولم تقم الشركات حتى الآن بتوفير عروض التقسيط عليها وتتوافر السيارة بثلاث فئات مختلفة وأسعار السيارة داخل الأسواق السعودية كالآتي: الفئة الأولى: يبلغ سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

أما الفئة الثانية: يصل سعر الفئة الثانية داخل أسواق المملكة إلى 170.198 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة: يبلغ سعر الفئة الثالثة داخل الأسواق حوالي 183.773 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022 تتميز مقاعد السيارة بأنها تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي.

بأنها تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي. تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الترفيه منها خاصية أبل كار وأند رويد أوتو.

تم صناعة مقاعد السيارة من الجلد وتحتوي على نظام التبريد والتدفئة.

تتميز السيارة بوجود شاشة ترفيهية يبلغ قياسها 12.3 بوصة.

تحتوي السيارة على نظام صوتي به 14 مكبر صوت.

يمكن التحكم في السيارة من الداخل عن طريق مقود السيارة. مواصفات سيارة كيا k8 موديل 2022 مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022مواصفات سيارة كيا k8 موديل 2022 سوف نوضح المواصفات الخاصة بكلا الفئتين وهي كالتالي: الفئة الأولى: المقاعد في الفئة صنعت من الجلد الأصلي.

تحتوي السيارة على كاميرا من الأمام لمنع التصادم ومساعدة السائق.

تحتوي السيارة على حساسات لتجنب أي تصادمات من الأمام.

يمكن استخدام الأبواب من خلال بصمة اليد. الفئة الثانية: يمكن التحكم في مقاعد السيارة من خلال نظام أوتوماتيكي.

من خلال نظام أوتوماتيكي. صنعت مقاعد السيارة من الجلد مثل الفئة السابقة.

تتميز المقاعد باحتوائها على نظام المساج لراحة السائق.

يمكن قيادة هذه الفئة من خلال نظام آلي.

تم إطلاق هذه الفئة بثلاثة ألوان مختلفة. الفئة الثالثة: تحتوي على نظام تحذير لمنع حدوث التصادم.

تحتوي على نظام مراقبة الإطارات بتقنية حديثة.

يمكن التحكم في مقاعد السيارة باستخدام نظام أوتوماتيكي. الفئة الأولى:الفئة الثانية:الفئة الثالثة: الوسوم

سيارة كيا K8 2022 ،قامت شركة كيا بإطلاق سيارة كيا K8 بثلاث طرازات مختلفة مما جعلها مناسبة لكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتحتوي السيارة على العديد من المميزات التي جعلتها تتفوق على جميع السيارات التي تنافسها من نفس النوع وسوف نقدم لكم أسعار فئات السيارات والمميزات الخاصة بها. سيارة كيا K8 2022 سيارة كيا K8 2022 سعر سيارة كيا K8 2022 تنافس السيارة العديد من السيارات الأخرى منذ بداية إطلاقها في الأسواق ولم تقم الشركات حتى الآن بتوفير عروض التقسيط عليها وتتوافر السيارة بثلاث فئات مختلفة وأسعار السيارة داخل الأسواق السعودية كالآتي: الفئة الأولى: يبلغ سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

أما الفئة الثانية: يصل سعر الفئة الثانية داخل أسواق المملكة إلى 170.198 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة: يبلغ سعر الفئة الثالثة داخل الأسواق حوالي 183.773 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022 تتميز مقاعد السيارة بأنها تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي.

بأنها تعمل من خلال نظام أوتوماتيكي. تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الترفيه منها خاصية أبل كار وأند رويد أوتو.

تم صناعة مقاعد السيارة من الجلد وتحتوي على نظام التبريد والتدفئة.

تتميز السيارة بوجود شاشة ترفيهية يبلغ قياسها 12.3 بوصة.

تحتوي السيارة على نظام صوتي به 14 مكبر صوت.

يمكن التحكم في السيارة من الداخل عن طريق مقود السيارة. مواصفات سيارة كيا k8 موديل 2022 مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022مواصفات سيارة كيا k8 موديل 2022 سوف نوضح المواصفات الخاصة بكلا الفئتين وهي كالتالي: الفئة الأولى: المقاعد في الفئة صنعت من الجلد الأصلي.

تحتوي السيارة على كاميرا من الأمام لمنع التصادم ومساعدة السائق.

تحتوي السيارة على حساسات لتجنب أي تصادمات من الأمام.

يمكن استخدام الأبواب من خلال بصمة اليد. الفئة الثانية: يمكن التحكم في مقاعد السيارة من خلال نظام أوتوماتيكي.

من خلال نظام أوتوماتيكي. صنعت مقاعد السيارة من الجلد مثل الفئة السابقة.

تتميز المقاعد باحتوائها على نظام المساج لراحة السائق.

يمكن قيادة هذه الفئة من خلال نظام آلي.

تم إطلاق هذه الفئة بثلاثة ألوان مختلفة. الفئة الثالثة: تحتوي على نظام تحذير لمنع حدوث التصادم.

تحتوي على نظام مراقبة الإطارات بتقنية حديثة.

يمكن التحكم في مقاعد السيارة باستخدام نظام أوتوماتيكي. الفئة الأولى:الفئة الثانية:الفئة الثالثة:

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