ارخص واقوى سيارة رياضية بالسعودية.. تويوتا هايلاندر الجديدة الجبارة الفخمة بالاسعار والموصفات

ارخص واقوى سيارة رياضية بالسعودية.. تويوتا هايلاندر ، تم تصنيف تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة ضمن تصنيفات سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم حيث أنها تتوفر بمحركات قويًة، ولكن الصف الثالث من المقاعد يمكن أن يكون صغيرًا جدًا ولا تتفوق تويوتا هايلاندر في صفقة جيدة لكنها مع ذلك سيارة SUV مدهشة متوسطة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد وفي حين أن الصفوف الأساسية واسعة للغاية ومريحة، فإن الصف الأخير صغير أيضًا، ولكنها مع ذلك صالحة مع المقصورة الجيدة والوظائف الفنية الممتعة.

ارخص واقوى سيارة رياضية بالسعودية.. تويوتا هايلاندر

تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر من أبرز السيارات التي حازت على شهرة كبيرة بين أكبر العربات الضخمة، ويرجع السبب لمميزاتها التي جذبت الملايين من الأشخاص، ومن ضمنها:

كما يمكن أن تأخذ هايلاندر ما يصل إلى 8 أشخاص، وتوفر أيضا التكوين القياسي مقاعد تتسع لثلاثة أشخاص في الصفين الثاني والثالث، ويمكن أن ينزلق الصف الأوسط ويميل لتوفير مساحة للأرجل قابلة للتعديل وتحسين راحة الركاب.

كما أن المقاعد الأمامية مريحة أثناء الرحلات الطويلة، ويوجد في الصف الثاني مساحة كبيرة لمعظم الناس، لكن فتحة السقف الاختيارية تقطع حيز الرأس.

يختلف التصميم الداخلي لـ Highlander حسب الفئة، لكن كل شيء على ما يرام.

حيث تحتوي الطرز السفلية على كمية كثيرة من البلاستيك الصلب قد تكون مملة إلى حد ما في التصميم.

ومع ذلك، قد تشتهر تويوتا بجودة التصنيع الممتازة التي تتميز بالموديلات الأطول كما أنها سسميز بالسطح الناعم ويشبه الخشب.

حيث تحقق مساحة الشحن في Toyota Highlander نتائج عالية جدا بين سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

ومن أهم مميزات سيارة هايلاندر أنها قياسية وتأتي بمحرك V6 بقوة 295 حصان على الرغم من أن هذه ليست أقوى سيارة دفع رباعي في فئتها، إلا أنها توفر تسارعًا حادًا من التوقف، وبفضل العمل السلس بثماني سرعات، كما يمكنك الوصول إلى ناقل حركة أوتوماتيكي عالي السرعة بسهولة إلى حد ما.

يبدأ سعر سيارة تويوتا هايلاندر من 144.900 ريال سعودي، كما أن تأتي هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة إصدارات وأغلى نسخة تكون بسعر 187.220 ريال سعودي.