ارخص سيارة بالسعودية.. كيا سيراتو الفخمة بتصميم كورى رائع ومواصفات واسعار مذهلة لاول مرة

ارخص سيارة بالسعودية.. كيا سيراتو الفخمة ، نتابع معكم تقديم أسعار ومواصفات سيارة كيا سيراتو بالمملكة السعودية، حيث أن الشركة قامت بطرح واحدة من أحدث سياراتها التي تكون متواجدة عند وكيل سيارات كيا الكورية بالسعودية في شركة كيا الجبر بجيلها الرابع حيث كانت بداية وجود السيارة بعام 2018، وتعد واحدة من أفضل السيارات التي تسير على الطرقات الوعرة والخطيرة وتكون منافسة للعديد من السيارات الأخرى مثل سيارة تويوتا كورولا وهيونداي وغيرها من السيارات المنافسة، وسوف نستعرض لكم اسعار ومواصفات سيارة كيا سيراتو بالسعودية في السطور القادمة.

ارخص سيارة بالسعودية.. كيا سيراتو الفخمة

هناك العديد من فئات سيارة كيا سيراتو بالسعودية وكل واحدة سعرها يختلف عن الأخرى وسوف نقدم إليكم أسعار سيارة كيا سيراتو شاملة الضريبة ومنها التالي:

يشكل سعر كيا سيراتو 2021 في المملكة السعودية بحوالي 68.940 ريال سعودي بما يعادل 18.384 دولار أمريكي.

ولكن يبلغ سعر كيا سيراتو Lx ذات محرك 1.6 لتر 76.530 ريال سعودي والذي يعادل 20.408 دولار أمريكي.

يصل سعر كيا سيراتو نسخة جديدة SX بمحرك 1.6 لتر إلى حوالي 97.000 ريال سعودي ويعادل 25.866 دولار أمريكي.

أما سيارة سيراتو 2021 بنسخة EX بمحرك تصل سعته 2 لتر وتبلغ قيمتها 92.860 ريال سعودي والذي يعادل 24.762 دولار أمريكي.

وسعر سيارة سيراتو 2021 ستاندرا 68.940 ريال سعودي وتعادل بسعر 18.384 دولار أمريكي.

مواصفات سيارة كيا سيراتو في السعودية

تحتوي سيارة كيا سيراتو على الكثير من المواصفات التي لا مثيل لها ولا يمكن أن يتم الحصول عليها في أي سيارة أخرى، وأكثر ما تتمتع به من مزايا محركات السيارة فهي تأتي بخيارين من المحرك فالأول منها رباعي الاسطوانات وتصل سعته إلى حوالي 1.6 لتر وتولد بقوة 126 حصان وقوة عزم الدوران 154 نيوتن متر، وتأتي بصندوق سرعة اتوماتيكي مكون من 6 سرعات وجر أمامي للعجلات، وتتسارع السيارة 100 كم الساعة في 12 ثانية حيث تبلغ سرعتها القصوى حوالي 190 كيلو متر في الساعة ولكن يكون متوسط استهلاك سيارة كيا سيراتو للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

أما بالنسبة إلى المحرك الثاني للسيارة فيكون رباعي الاسطوانات وتصل سعته إلى حوالي 2.0 لتر وبقوة 150 حصان و قوة عزم دوران 192 نيوتن متر وصندوق سرعات مكون من 6 سرعات أيضاً.