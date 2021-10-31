الفخامة كلها.. تويوتا افالون 2022 بالاسعار والمواصفات المتطورة في السعودية

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الفخامة كلها.. تويوتا افالون 2022 بالاسعار والمواصفات تم الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا، حيث يعتبر هذا الطراز من السيارات اليابانية هو الأكثر أناقة، وعلى هذا تتميز بالكثير من التجهيزات المتقدمة عن أي سيارة أخرى، بالإضافة إلى التصميم الخارجي والداخلي الأنيق، حيث حصلت هذه السيارة على شعبية كبيرة حول العالم منذ صدورها للمرة الاولى في عام 1994 تابعوا معنا مواصفات ومميزات السيارة الجديدة كليا في السعودية تويوتا افالون 2022.
إمكانيات تويوتا افالون 2022
يتميز هذا الطراز الجديد من تويوتا بتقديم مستويات عالية من الرفاهية والإمكانيات المتطورة، على سبيل المثال:
- محرك سداسي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 301 حصان، مع قوة عزم دوران 326 نيوتن.
- يبلغ سرعة زيادة السيارة من صفر إلى 100 كم في 0.6 ثانية.
- كما يتوفر من نفس الطراز محرك اخر بسعة 2.5 لتر 4 اسطوانات بقوة 202 حصان.
- كما توجد بعض إمكانيات الآمان والسلامة، منها نظام تحذير المغادرة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام كبح المكابس، ونظام مثبت السرعة.
هناك الكثير من المواصفات التي تتوافق مع الشكل الأنيق، والذي يتوافق مع الجاذبية والكلاسيكية، وهي تتوافق مع الذوق الراقي الأنيق، حيث يتكون التصميم من:
- كشافات أمامية نحيلة تعطي إيحاء بالأناقة والانسيابية.
- إلى جانب ذلك يبلغ طولها ما يقرب من 5 متر، وعرض 2 متر وارتفاع 1.5 متر
- كما أنها مزودة من الداخل بشاشات عرض يمكن من خلالها التحكم في السيارة.
- مع نظام صوت مكون من 8 مكبرات للصوت في الداخل.
- نقطة اتصال مع الواي فاي والاندرويد، مع مساند الأيدي وحاملة الأكواب.
تمتاز سيارة تويوتا السيدان أفالون بعدد من الكماليات المميزة، على سبيل المثال:
- شريط جانبي مطلي بالكروم.
- إلى جانب فتحة سقف.
- جناح خلفي.
- شاحن لاسلكي
- بالإضافة إلى مقاعد من الجلد
- جهاز نفخ الإطارات
- إلى جانب حقيبة السلامة
- تحكم كهربائي للمقاعد
- عرض المعلومات على الزجاج الامامي
- جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة.
- هناك الكثير من الأقاويل التي تم تداولها على سعر تويوتا افالون 2022، حيث أنه قد تم إصدار 3 فئات من هذه السيارة، حيث يبلغ سعر التورينج ما يقرب من 32 ألف دولار، أي ما يقرب من 146 ألف ريال سعودي.
- كما أن هناك بعض الفئات التي تختلف سعرها عن هذا، وذلك يكون الفرق في المحرك أو بعض الكماليات مثل إمكانيات الصوت، أو العزل الخارجي.
الوسوم
الفخامة كلها.. تويوتا افالون 2022 بالاسعار والمواصفات تم الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا، حيث يعتبر هذا الطراز من السيارات اليابانية هو الأكثر أناقة، وعلى هذا تتميز بالكثير من التجهيزات المتقدمة عن أي سيارة أخرى، بالإضافة إلى التصميم الخارجي والداخلي الأنيق، حيث حصلت هذه السيارة على شعبية كبيرة حول العالم منذ صدورها للمرة الاولى في عام 1994 تابعوا معنا مواصفات ومميزات السيارة الجديدة كليا في السعودية تويوتا افالون 2022.
إمكانيات تويوتا افالون 2022
يتميز هذا الطراز الجديد من تويوتا بتقديم مستويات عالية من الرفاهية والإمكانيات المتطورة، على سبيل المثال:
- محرك سداسي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 301 حصان، مع قوة عزم دوران 326 نيوتن.
- يبلغ سرعة زيادة السيارة من صفر إلى 100 كم في 0.6 ثانية.
- كما يتوفر من نفس الطراز محرك اخر بسعة 2.5 لتر 4 اسطوانات بقوة 202 حصان.
- كما توجد بعض إمكانيات الآمان والسلامة، منها نظام تحذير المغادرة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام كبح المكابس، ونظام مثبت السرعة.
هناك الكثير من المواصفات التي تتوافق مع الشكل الأنيق، والذي يتوافق مع الجاذبية والكلاسيكية، وهي تتوافق مع الذوق الراقي الأنيق، حيث يتكون التصميم من:
- كشافات أمامية نحيلة تعطي إيحاء بالأناقة والانسيابية.
- إلى جانب ذلك يبلغ طولها ما يقرب من 5 متر، وعرض 2 متر وارتفاع 1.5 متر
- كما أنها مزودة من الداخل بشاشات عرض يمكن من خلالها التحكم في السيارة.
- مع نظام صوت مكون من 8 مكبرات للصوت في الداخل.
- نقطة اتصال مع الواي فاي والاندرويد، مع مساند الأيدي وحاملة الأكواب.
تمتاز سيارة تويوتا السيدان أفالون بعدد من الكماليات المميزة، على سبيل المثال:
- شريط جانبي مطلي بالكروم.
- إلى جانب فتحة سقف.
- جناح خلفي.
- شاحن لاسلكي
- بالإضافة إلى مقاعد من الجلد
- جهاز نفخ الإطارات
- إلى جانب حقيبة السلامة
- تحكم كهربائي للمقاعد
- عرض المعلومات على الزجاج الامامي
- جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة.
- هناك الكثير من الأقاويل التي تم تداولها على سعر تويوتا افالون 2022، حيث أنه قد تم إصدار 3 فئات من هذه السيارة، حيث يبلغ سعر التورينج ما يقرب من 32 ألف دولار، أي ما يقرب من 146 ألف ريال سعودي.
- كما أن هناك بعض الفئات التي تختلف سعرها عن هذا، وذلك يكون الفرق في المحرك أو بعض الكماليات مثل إمكانيات الصوت، أو العزل الخارجي.
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