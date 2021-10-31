الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا فورتشنر 2021 toyota fortuner بالاسعار والمواصفات في السعودية

سيارة تويوتا فورتشنر 2021 toyota fortuner، نتعرف من خلال الآتي من الفقرات القادمة على أهم المواصفات التي تتميز بها السيارة من الماركة الأشهر تويوتا فورتشنر موديل عام ألفين اثنين وعشرين، حيث أنها ستتوفر بالعديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت الشركة القائمة على الإنتاج لتلك السيارة قائمة المواصفات الخاصة بتلك السيارة والتي قد دفعت الكثير من الناس إلى الرغبة في التعرف على تلك المواصفات، والسعر الخاص بها بالمملكة السعودية.سيارة تويوتا فورتشنر 2021 toyota fortuner في السعودية
السيارة من تلك الماركة تعتبر أشهر الماركات من الموديلات الأحدث، ولها نوعين أو إصدارين، ولها العديد من المواصفات والسمات المتميزة، والتي تجعلها تختلف عن بقية الماركات للسيارات الأخرى:
- الفئة الأول من تلك الماركة أهم ما تمتاز بها قوة المحرك وهو ألفين وسبعمائة سي سي، وعزم الدوران يقدر بنحو مائتين وخمسة وأربعين نيوتن/ متر.
- المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات.
تتسم تلك السيارة بأنها يتوفر فيها الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي.
- السيارة محتوية بصفة أساسية على النظام من النوع إتش إي سي، وهو ما يلزم من يقود السيارة حينما يقود في مرتفعات عالية.
- متوفر بها الخاصية التي توفر السلامة حال التعرض لحادث.
- تتوفر الشاشة بحجم حوالي سبعة بوصة.
- تتوفر وسائد من النوع الهوائي، وتلك الوسائد تتواجد في المقاعد الأمامية.
- متوفر بها النظام الخاص بالتحكم بالثبات للسيارة وهو نظام يعرف ب TSC.
- المحرك بالقوة أربعمائة سي سي.
- المحرك من النوع سداسي الاسطوانات.
- الخزان متوفر بالسعة ثمانين لتر.
- عزم الدوران للسيارة 367 نيوتن/لتر.
- النظام لهذه الفئة من السيارة تويوتا فور تشينر هو النظام سترينج هيدروليك.
- السيارة تتمتع بتوفر عدد من وسائل الأمان حال القيادة.
السعر لتلك السيارة بالمعارض الخاصة بالمملكة العربية السعودية يبلغ ما يعادل مائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي، كما تتواجد نوعيات منها تتوفر بالسعر مائة وخمسة وستين الف ريال سعودي، وهذا وفقا لما يتوفر من مواصفات وخصائص للسيارة تميزها عن فئات أخرى من نفس الماركة.
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سيارة تويوتا فورتشنر 2021 toyota fortuner، نتعرف من خلال الآتي من الفقرات القادمة على أهم المواصفات التي تتميز بها السيارة من الماركة الأشهر تويوتا فورتشنر موديل عام ألفين اثنين وعشرين، حيث أنها ستتوفر بالعديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت الشركة القائمة على الإنتاج لتلك السيارة قائمة المواصفات الخاصة بتلك السيارة والتي قد دفعت الكثير من الناس إلى الرغبة في التعرف على تلك المواصفات، والسعر الخاص بها بالمملكة السعودية.سيارة تويوتا فورتشنر 2021 toyota fortuner في السعودية
السيارة من تلك الماركة تعتبر أشهر الماركات من الموديلات الأحدث، ولها نوعين أو إصدارين، ولها العديد من المواصفات والسمات المتميزة، والتي تجعلها تختلف عن بقية الماركات للسيارات الأخرى:
- الفئة الأول من تلك الماركة أهم ما تمتاز بها قوة المحرك وهو ألفين وسبعمائة سي سي، وعزم الدوران يقدر بنحو مائتين وخمسة وأربعين نيوتن/ متر.
- المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات.
تتسم تلك السيارة بأنها يتوفر فيها الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي.
- السيارة محتوية بصفة أساسية على النظام من النوع إتش إي سي، وهو ما يلزم من يقود السيارة حينما يقود في مرتفعات عالية.
- متوفر بها الخاصية التي توفر السلامة حال التعرض لحادث.
- تتوفر الشاشة بحجم حوالي سبعة بوصة.
- تتوفر وسائد من النوع الهوائي، وتلك الوسائد تتواجد في المقاعد الأمامية.
- متوفر بها النظام الخاص بالتحكم بالثبات للسيارة وهو نظام يعرف ب TSC.
- المحرك بالقوة أربعمائة سي سي.
- المحرك من النوع سداسي الاسطوانات.
- الخزان متوفر بالسعة ثمانين لتر.
- عزم الدوران للسيارة 367 نيوتن/لتر.
- النظام لهذه الفئة من السيارة تويوتا فور تشينر هو النظام سترينج هيدروليك.
- السيارة تتمتع بتوفر عدد من وسائل الأمان حال القيادة.
السعر لتلك السيارة بالمعارض الخاصة بالمملكة العربية السعودية يبلغ ما يعادل مائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي، كما تتواجد نوعيات منها تتوفر بالسعر مائة وخمسة وستين الف ريال سعودي، وهذا وفقا لما يتوفر من مواصفات وخصائص للسيارة تميزها عن فئات أخرى من نفس الماركة.
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