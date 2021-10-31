“أفخم السيارات” تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد في السعودية

“أفخم السيارات” تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد تطرح شركة تويوتا العديد من الاصدارات الحديثة لسياراتها والتي تضمنت مؤخرًا طرح اصدار جديد لتويوتا فورتشنر موديل 2022 والذي قامت بإنتاجه كإحدى سيارات الكروس أوفر والتي تم إنتاجها ب فئتين يختلف كل منهم من حيث قوة المحرك الداخلي وأنظمة الدفع المختلفة حيث نقدم لكم المواصفات العامة لهذه السيارة الجديدة كليًا ومقارنة لكل من قوة المحرك واسعار فئات السيارة داخل الأسواق العربية بين مصر والسعودية في كل من الأجزاء التالية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد تضم العديد من الامكانيات الداخلية التي تزود بها السيارة والتي تتمثل في مكبرات صوتية عدد 6 سماعات.

شاشة صغيرة الحجم يبلغ قياسها 4.5 بوصة فقط والتي تختص بعرض البيانات والمعلومات الأساسية للعداد.

توفر شاشة أخرى تم تخصيصها بعرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة والتي تدعم التحكم باللمس وتستخدم كل من كار بلاي أوتو ونظام أندرويد. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد يحتوي جزء السيارة من الامام علي صندوق تبريد والمكيف يتواجد له عدة مخارج في الجزء الخلفي لتلطيف الجو.

الجزء الخارجي للسيارة يتضمن عدة مزايا في الأجزاء الجانبية الكهربية.

تضم السيارة في التصميم الخارجي العديد من الألوان والتي تمنح مظهر أكثر جاذبية للسيارة.

التحكم في حساسات الركن الأمامي والخلفي بانظمة الريموت كنترول. مواصفات محرك تويوتا فورتشنر 2022 المحرك الخاص ب الإصدار الأول للسيارة يأتي بمواصفات خاصة مثل الشكل رباعي الاسطوانة ومعدل 2700 سي سي.

تصل معدلات العزم في هذا الإصدار 165 حصان ونحو 245 نيوتن وتعتمد على أنظمة الدفع الخلفي للسيارة.

الإصدار الثاني يأتي بمحرك سداسي الاسطوانة ومحرك مرتفع إلى 4000 سي سي.

تسجيل قوة عزم هذا المحرك 243 حصان وحوالي 376 نيوتن بينما تعتمد على العمل بالدفع الرباعي. سعر تويوتا فورتشنر 2022 تم عرض أسعار تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد بفئتين من إصدارها الحديث داخل كل من المملكة السعودية مصر والتي حددت قيمتها كالتالي تسجل أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الإصدار الأول داخل مصر بقيمة ثابتة تبلغ 778 ألف جنية مصري.

بينما تسجل الفئة الأولى في داخل المملكة العربية السعودية بسعر 185 الف ريال.

ترتفع أسعار الإصدار الثاني من السيارة والتي يبلغ سعرها داخل مصر بنحو 926 ألف جنيه.

مع ملاحظة اختلاف سعر الإصدار الثاني من تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية ليسجل 229 ألف ريال. الوسوم

“أفخم السيارات” تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد تطرح شركة تويوتا العديد من الاصدارات الحديثة لسياراتها والتي تضمنت مؤخرًا طرح اصدار جديد لتويوتا فورتشنر موديل 2022 والذي قامت بإنتاجه كإحدى سيارات الكروس أوفر والتي تم إنتاجها ب فئتين يختلف كل منهم من حيث قوة المحرك الداخلي وأنظمة الدفع المختلفة حيث نقدم لكم المواصفات العامة لهذه السيارة الجديدة كليًا ومقارنة لكل من قوة المحرك واسعار فئات السيارة داخل الأسواق العربية بين مصر والسعودية في كل من الأجزاء التالية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد تضم العديد من الامكانيات الداخلية التي تزود بها السيارة والتي تتمثل في مكبرات صوتية عدد 6 سماعات.

شاشة صغيرة الحجم يبلغ قياسها 4.5 بوصة فقط والتي تختص بعرض البيانات والمعلومات الأساسية للعداد.

توفر شاشة أخرى تم تخصيصها بعرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة والتي تدعم التحكم باللمس وتستخدم كل من كار بلاي أوتو ونظام أندرويد. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد يحتوي جزء السيارة من الامام علي صندوق تبريد والمكيف يتواجد له عدة مخارج في الجزء الخلفي لتلطيف الجو.

الجزء الخارجي للسيارة يتضمن عدة مزايا في الأجزاء الجانبية الكهربية.

تضم السيارة في التصميم الخارجي العديد من الألوان والتي تمنح مظهر أكثر جاذبية للسيارة.

التحكم في حساسات الركن الأمامي والخلفي بانظمة الريموت كنترول. مواصفات محرك تويوتا فورتشنر 2022 المحرك الخاص ب الإصدار الأول للسيارة يأتي بمواصفات خاصة مثل الشكل رباعي الاسطوانة ومعدل 2700 سي سي.

تصل معدلات العزم في هذا الإصدار 165 حصان ونحو 245 نيوتن وتعتمد على أنظمة الدفع الخلفي للسيارة.

الإصدار الثاني يأتي بمحرك سداسي الاسطوانة ومحرك مرتفع إلى 4000 سي سي.

تسجيل قوة عزم هذا المحرك 243 حصان وحوالي 376 نيوتن بينما تعتمد على العمل بالدفع الرباعي. سعر تويوتا فورتشنر 2022 تم عرض أسعار تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد بفئتين من إصدارها الحديث داخل كل من المملكة السعودية مصر والتي حددت قيمتها كالتالي تسجل أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الإصدار الأول داخل مصر بقيمة ثابتة تبلغ 778 ألف جنية مصري.

بينما تسجل الفئة الأولى في داخل المملكة العربية السعودية بسعر 185 الف ريال.

ترتفع أسعار الإصدار الثاني من السيارة والتي يبلغ سعرها داخل مصر بنحو 926 ألف جنيه.

مع ملاحظة اختلاف سعر الإصدار الثاني من تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية ليسجل 229 ألف ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أفخم السيارات” تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.