إنطلاق العملاقة .. سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وإمكانيات جبارة

سيارة تويوتا كامري من أفضل السيارات التابعة لاسم تويوتا الياباني وهي من السيارات المعروفة عالميًا بمميزاتها وامكانيتها الحديثة والتي تعد مواكبة للتطور الهائل في عالم تصميم السيارات، وازدادت عمليات البحث عن سعر سيارة تويوتا كامري اصدار 2022 بعد ان صرح الوكيل الأساسي لشركة تويوتا اليابانية في مصر انه سوف يتم زيادة أسعار الفئات المختلفة من سيارة تويوتا كامري، ولذلك سنتناول خلال هذا المقال الحديث عن سعر ومميزات سيارة تويوتا كامري اصدار 2022.

ما هي أسعار الفئات المختلفة من سيارة تويوتا كامري 2022

أعلن وكيل هذه الماركة من السيارات في مصر عن زيادة في سعر سيارة تويوتا كامري 2022, ويرجع ذلك الي ما يحتويه هذا الإصدار من إمكانيات حديثة وأجهزة تكنولوجية متطورة، ووصل سعر الفئة الاولي من سيارة تويوتا كامري 2022 الي 325 ألف جنية وهذه الفئة تتميز بالأمان، اما بالنسبة للفئة الثانية من هذا الإصدار وصل سعره الي 328 ألف جنية وهذه الفئة حركتها سهلة وانسيابية وتسير بهدوء، وبلغ سع الفئة الثالثة حوالي 330 ألف، وكل فئة منهم لها مواصفات مميزة لها تختلف عن الفئات الأخرى.

الفئة الثالثة تتميز بالكماليات عالية الجودة فالمصابيح بها خاصية الإضاءة الليلية وفي النهار، والفئة الثانية مؤمنة ضد السرقة بأجهزة استشعار حديثة، والفئة الاولي بها العديد من الإمكانيات التي تساعد على الأمان في السيارة سواء نظام الفرامل او الوسادات الهوائية او غيرها من أنظمة الأمان.

ما هي اهم مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

يتميز اصدار سيارة تويوتا كامري 2022 بالعديد من المميزات ومن أهمها الاتي: –