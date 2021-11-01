العرض الجبار .... أقوي عروض تقسيط سيارة شانجانCS95 من شركة المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 من شركة المجدوعي وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، لقد استطاعت سيارة شانجان CS95 تحقيق طفرة كبيرة في عالم السيارات في العالم بأكمله وخاصة داخل المملكة العربية السعودية مما سارع الكثير للحصول على السيارة وزاد الطلب عليها بشكل كبير حيث قام الكثير من أصحاب معارض السيارات بتوفير أقوى العروض على السيارة لكي تناسب الأفراد الذين لا يستطيعون شراء السيارة نقدًا ويرغبون في امتلاكها تابعوا معنا لنتعرف على عروض تقسيط السيارة.

أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان CS95

قدمت شركة المجدوعي العديد من العروض على سيارة شانجان والآن من خلال قالنا سوف نتعرف على عروض تقسيط سيارة شانجان

لمن يبحث عن سعر سيارة شانجان النقدي فنوضح أنه قد بلغ سعر سيارة شانجان CS 95 داخل السعودية إلى 109 ألف ريال سعودي بدون إضافة القيمة المضافة.

النقدي فنوضح أنه قد بلغ داخل السعودية إلى 109 ألف ريال سعودي بدون إضافة القيمة المضافة. وقد يبلغ سعر سيارة شانجان بعد إضافة القيمة المضافة إلى 123 ألف ريال سعودي إذا كان العميل يشتري نقدًا.

بعد إضافة القيمة المضافة إلى 123 ألف ريال سعودي إذا كان العميل يشتري نقدًا. كما في حالة التقسيط تزداد قيمة السيارة حسب طبيعة التقسيط التي يختارها العميل وكلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه.

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي وهي في منافسة دائمة مع السيارات الأخرى.

تعمل سيارة شانجان CS 95 2021بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل ب 6 سرعات.

CS 95 2021بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل ب 6 سرعات. يمكن للسائق اختيار نوع القيادة التي تناسبه وتناسب راحته حيث تحتوي على عدد من الاختيارات.

تصل سعة المحرك إلى 0.2 لتر تيربو.

تحتوي السيارة على شاشة معلومات 12.30 إنش مع احتواء السيارة على نظام الملاحة.

تستطيع السيارة المشي في الطرق الوعرة والرملية.

تحتوي السيارة من الداخل على أربع كاميرات.

تحتوي سيارة شانجان CS 95 2021 على نظام مكابح الطوارئ أوتوماتيكيي.

على نظام مكابح الطوارئ أوتوماتيكيي. توافر في أنظمة السيارة نظام الخروج عن المسار.

تحتوي أيضًا على نظام التحذير عند حدوث أي اصطدام.

تتوفر الكثير من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية ووسائل الترفيه وغيرها التي تميزها عن باقي السيارات.

مواصفات سيارة شانجان CS 95 2021مميزات سيارة شانجان CS 95 2021