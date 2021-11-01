ب 800 ريال أحصل على العرض الجبار عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، تتميز شركة تويوتا بإطلاقها العديد من السيارات ذات الإمكانيات المختلفة وقامت مؤخرًا بإطلاق سيارة تويوتا برادو 2022 ولها مواصفات خاصة جعلتها أمل الكثير في الحصول عليها والبحث عن أفضل طرق التقسيط لها وقد قامت شركة عبد اللطيف من أشهر شركات السيارات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو لغير القادرين على شرائها نقدًا.

قد تقدم شركة عبد اللطيف جميل الكثير من عروض التقسيط على السيارت والآن سوف نقدم لكم أحدث عروض التقسيط على سيارة تويتا .

من أهم عروض التقسيط التي وفرتها شركة عبد اللطيف جميل لسيارة تويوتا برادو 2022 والتي تناسب كثير من الأشخاص هي:

يصل قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 800 ريال سعودي في الشهر.

تمنح الشركة فترة سداد تصل حتى 60 شهر وكلما زادت قيمة القسط زادت فترة السداد.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى حوالي 190.084. ريال سعودي من سعر السيارة الأصلي.

يصل سعر سيارة تويوتا برادو 2022 السيارة في المملكة العربية السعودية 228.300 ألف ريال سعودي دون زيادة القيمة المضافة.

برادو 2022 السيارة في المملكة العربية السعودية 228.300 ألف ريال سعودي دون زيادة القيمة المضافة. تصل الدفعة الأخيرة من قسط السيارة 105.018 ريال سعودي.

تحدد نسبة الفائدة حوالي 40% من قيمة السيارة وتضاف على سعر السيارة الأصلي.

تصل قيمة تكاليف السيارة 725 ريال سعودي وتحسب بنسبة 24% من سعرها.

يصل إجمالي سعر السيارة بعد زيادة القيمة المضافة إلى 356.372 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2022

تتمثل مميزات سيارة تويوتا برادو كالتالي:

من أهم مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 قدرتها للثبات على الأرض وتحديدًا عند زيادة السرعة.

تسير السيارة بقوة دفع رباعية.

تبلغ قوة محرك السيارة حتى 385 نيوتن لكل متر.

تستطيع سيارة تويوتا برادو 2022 السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية ومع اختلاف المناخ.

برادو 2022 السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية ومع اختلاف المناخ. تعد السيارة موفرة للوقود واقتصادية في الاستهلاك.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

يوجد العديد من المواصفات المميزة لسيارة تويوتا برادو 2022 وهي :-