الاسطورة وصلت السعودية.. تويوتا يارس 2022 الجديدة اقوى وارخص واجمل سيارة بالاسعار والمواصفات

الاسطورة وصلت السعودية.. تويوتا يارس 2022 الجديدة ، هناك عدد كبير من العملاء الذين يقوموا بالبحث بشكل مستمر عن أحدث سيارات شركة تويوتا اليابانية، كما أنها قامت بالإعلان عن سيارة جديدة من سياراتها في المملكة العربية السعودية وتتمتع تلك السيارة بكثير من المزايا الذي يرغب بها كل شخص في السيارة التي يرغب في شرائها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع مع عرض المواصفات واسعار السيارة في جميع أرجاء المملكة السعودية.
الاسطورة وصلت السعودية.. تويوتا يارس 2022 الجديدة
هي سيارة الجيل الرابع التي تحتوي على محرك 3 سلندر تبلغ سعته إلى 1.5 لتر وقوته 123 حصان وقوة عزم الدوران 135 نيوتن متر، كما أن محركها يعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي، وقد تأتي السيارة بشكل وهيكل جديد بطول 3.954 مم وبعرض يبلغ 1.695 مم، وترتفع السيارة عن الأرض بـ 1.510 مم ، وتطرح بالأسواق بقاعدة عجلات 2.510 مم، حيث أنها تمتلك عجلات رياضية بقياس يتراوح من 16 إلى 15 بوصة.
كما يوجد بالسيارة العديد من النسخ المختلفة فهي تحتوي على مجموعة من أنظمة الأمان والراحة فهي تحتوي على نظام الفرامل المانعة للانغلاق تقوم بتوزيع الكتروني للفرامل وبها 8 ستائر ووسائد هوائية ونظام مساعدة الفرامل والتحكم بثبات السيارة ونظام مراقبة يعمل من خلال ضغط الهواء في الاطارات، كذلك تحتوي السيارة على مصابيح ضبابية أمامية تم تجهيزها بأضواء نهارية وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات وشاشة وسيطة تعمل من خلال اللمس وتكون بقياس 7 بوصة مزودة بخاصية توصيل الهواتف الذكية عن طريق تطبيقات وبرامج أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية
لقد تم تحديد سعر سيارة تويوتا يارس بعد ما اقترب موعد طرحها داخل أسواق المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة لحوالي 50 ألف ريال سعودي إلى 52 ريال سعودي وتكون سيارة تويوتا يارس من السيارات المميزة جداً والتي تتمتع بالقوة والجمال في آناً واحد، فدائماً يقوم العملاء بالبحث عن السيارة الأكثر تطوراً وتقدماً، فهي عبارة عن حلم يريد الكثيرين تحقيقه وما يمنعهم عدم القدرة على سداد قيمتها دفعة واحدة ولكن بعد أن يتم عرضها في سوق السيارات السعودي يمكن للجميع الحصول عليها بكل سهولة.
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الاسطورة وصلت السعودية.. تويوتا يارس 2022 الجديدة ، هناك عدد كبير من العملاء الذين يقوموا بالبحث بشكل مستمر عن أحدث سيارات شركة تويوتا اليابانية، كما أنها قامت بالإعلان عن سيارة جديدة من سياراتها في المملكة العربية السعودية وتتمتع تلك السيارة بكثير من المزايا الذي يرغب بها كل شخص في السيارة التي يرغب في شرائها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع مع عرض المواصفات واسعار السيارة في جميع أرجاء المملكة السعودية.
الاسطورة وصلت السعودية.. تويوتا يارس 2022 الجديدة
هي سيارة الجيل الرابع التي تحتوي على محرك 3 سلندر تبلغ سعته إلى 1.5 لتر وقوته 123 حصان وقوة عزم الدوران 135 نيوتن متر، كما أن محركها يعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي، وقد تأتي السيارة بشكل وهيكل جديد بطول 3.954 مم وبعرض يبلغ 1.695 مم، وترتفع السيارة عن الأرض بـ 1.510 مم ، وتطرح بالأسواق بقاعدة عجلات 2.510 مم، حيث أنها تمتلك عجلات رياضية بقياس يتراوح من 16 إلى 15 بوصة.
كما يوجد بالسيارة العديد من النسخ المختلفة فهي تحتوي على مجموعة من أنظمة الأمان والراحة فهي تحتوي على نظام الفرامل المانعة للانغلاق تقوم بتوزيع الكتروني للفرامل وبها 8 ستائر ووسائد هوائية ونظام مساعدة الفرامل والتحكم بثبات السيارة ونظام مراقبة يعمل من خلال ضغط الهواء في الاطارات، كذلك تحتوي السيارة على مصابيح ضبابية أمامية تم تجهيزها بأضواء نهارية وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات وشاشة وسيطة تعمل من خلال اللمس وتكون بقياس 7 بوصة مزودة بخاصية توصيل الهواتف الذكية عن طريق تطبيقات وبرامج أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية
لقد تم تحديد سعر سيارة تويوتا يارس بعد ما اقترب موعد طرحها داخل أسواق المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة لحوالي 50 ألف ريال سعودي إلى 52 ريال سعودي وتكون سيارة تويوتا يارس من السيارات المميزة جداً والتي تتمتع بالقوة والجمال في آناً واحد، فدائماً يقوم العملاء بالبحث عن السيارة الأكثر تطوراً وتقدماً، فهي عبارة عن حلم يريد الكثيرين تحقيقه وما يمنعهم عدم القدرة على سداد قيمتها دفعة واحدة ولكن بعد أن يتم عرضها في سوق السيارات السعودي يمكن للجميع الحصول عليها بكل سهولة.
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