الجبارة وصلت.. تويوتا بيلتا 2022 تشعل المنافسة على لقب أحسن سيارة اقتصادية

تظل تويوتا بيلتا 2022 حديث الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها الخطوة الأولى التي تتخذها تويوتا للمنافسة في فئة السيارات الاقتصادية بكل مزايا وإمكانيات الشركة اليابانية العملاقة، ومنذ بدء الحديث عن سيارة تويوتا الاقتصادية الجديدة وهناك حالة من حالات التساؤل والمقارنات حول بيلتا وحول ما إذا كانت ستصبح هي أحسن سيارة اقتصادية بالسعودية؟

الاختيارات متعددة أهم المستهلك السعودي في فئة السيارات الاقتصادية، إلا أن اسم تويوتا وإمكانيات بيلتا 2022 يصنعون الفارق لا محالة.

وفي الوقت نفسه تلعب تويوتا على عامل السعر في بيلتا الجديدة، وهو بالتأكيد ما سيكون عليه عامل كبير للغاية في إنجاح مبيعات السيارة.

بحسب أحدث التسريبات سوف تأتي السيارة بمتوسط سعر من 61 إلى 65 ألف ريال في السعودية، وهو سعر منافس للغاية في الفئة الاقتصادية.

السيارة تأتي على نفس هيكل سوزوكي سياز، لكن تويوتا بحسب تسريبات عديدة تعمل على تمييز السيارة بالكثير من الإضافات.

وفي الوقت نفسه تأتي أبرز هذه الإضافات في عوامل السلامة أثناء سير السيارة، حيث سوف تعتبر بيلتا 2022 واحدة من أقوى السيارات الاقتصادية في مجال الأمان والسلامة.

بحسب أحدث التسريبات سوف يتم تزويد السيارة الجديدة بجميع أنظمة الأمان الأساسية في عالم السيارات.

هذا بالإضافة إلى واحد من أهم وأقوى أنظمة تفادي الحدوث وهو نظام مراقبة ضغط الإطارات.

ويعمل هذا النظام على تنبيه قائد السيارة لفحص الإطارات فور إصابتها بأي خلل.

الدخول السريع وتشغيل المحرك وإيقافه متاحين في تويوتا بيلتا 2022.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تكييف خرافي يقلب الصيف شتاء.

السيارة مرتفعة نسبيا عن الأرض وهو ما يميزها ويبلغ خلوصها الأرضي حوالي 170 ملم.

السيارة تحتوي على مقاعد فاخرة تزيد من مفهوم الشعور بالراحة والرفاهية.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بنظام تعليق ياباني يقدم أعلى مستوى اعتمادي وهو ما يميز جميع السيارات اليابانية خاصة بيلتا الجديدة.

أعلنت شركة تويوتا عن طرحها لسيارة تندرا 2022 لكن موعد طرح بيلتا ما زال غير معلوم.

وفي الوقت نفسه هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن الشركات سوف تطلق السيارة في الربع الأول من عام 2022.

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