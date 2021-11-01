العرض الجبار.. يارس 2021 باقل قسط 962 ريال واطول فترة سداد مفاجأة

يارس 2021 واحدة من أفضل السيارات التي تقدمها تويوتا في المملكة العربية السعودية، ويمكنك عزيزي القارئ الحصول الآن على تويوتا يارس المشار إليها فئة واي 1.5 بمميزات جبارة وهذا عن شرائها من عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في المملكة، وتتمتع السيارة بمواصفات خلابة تجعل منها سيارة متعددة الاستخدامات وأيضا مناسبة لعدد كبير من أصعب ظروف الاستعمال.

تعد يارس 2021 فئة واي 1.5 الآن متاحة بالتقسيط عزيزي القارئ لدى عبداللطيف جميل بقسط شهري 962 ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة متاحة بأطول فترة سداد حتى 60 شهر، وهناك مدد عقود تمويل تبدأ من 6 شهور.

يدفع العميل دفعة تملك 16 ألفا و 835 ريال، ومعدل النسبة السنوية هو 18%.

ليست هناك دفعة أولى تدفعه عبداللطيف جميل عنك، ويتم احتساب قيمة الضريبة مقابل 8550 ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة متاحة بالعديد من الألوان أسود، بني، أزرق غامق، رمادي، أبيض لؤلؤي، أحمر، فضي معدني.

يارس 2021 باقل قسط 962 ريال واطول فترة سداد مفاجأة

ملحوظة: تم حساب القسط الشهري المشار إليه والمقدر بـ962 ريال طبقا لمدة عقد التمويل التي تمتد إلى 60 شهر.

57 ألف ريال سعودي.

سعر يارس 2021 سيدان واي 1.5 كاش.مواصفات يارس وأبرز إمكانيات الوحش الياباني الجبار

السيارة تأتي بمحرك 1.5 اسطوانات ينتج 105 حصان عند 6600 لفة في الدقيقة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي اعتمادي من تويوتا.

السيارة استهلاكها في الوقود خرافي، حيث تحرق لتر بنزين 1 عند سير مسافة 20 كيلومتر.

السيارة تأتي بمقاس اطارات 17 وهو مقاس مناسب للاستهلاك الاقتصادي للوقود وأيضا يعطي مستوى راحة كبير أثناء القيادة.

وفي الوقت نفسه تحتوي يارس على نظام حماية ضد السرقة يعمل على تعطيل المحرك عند محاولة فتح السيارة بدون مفتاحها.

السيارة تحتوي على وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي للتخفيف من آثار الحدوث.

يارس تحتوي على نظام لإزالة الضباب على الزجاج الخلفي.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة كبيرة وهي 42 لتر.

المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء وهي أيضا قابلة للقفل يدويا.

السيارة تحتوي على حساسات خلفية للمساعدة في تفادي الاصطدام أثناء الرجوع للخلف.

أبرز إمكانيات السيارة اليابانية يارس 2021