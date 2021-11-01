انطلاق اليابانية.. سوزوكي فيتارا 2021 ارخص سيارة في السعودية بمواصفات وامكانيات جبارة

انطلاق اليابانية.. سوزوكي فيتارا 2021 ارخص سيارة في السعودية أعلن عنها من قبل شركة سوزوكي العالمية، كما تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بها في الأسواق المصرية؛ إلى جانب ذلك تم توضيح الفئات المتوفرة في السوق المحلي بناءً على المواصفات المتوفرة في هذه السيارة، كما أنها تعتبر من السيارات الرياضية الأكثر استخداما من قبل الشعب المصري والسعودي وتعتبر من أرخص السيارات ولديها الكثير من الامكانيات الجبارة وسوف نعرض لكم اليوم عبر مقالنا كل ما يتعلق بالسيارة من مواصفات واسعار تابعونا.

سوزوكي فيتارا 2021 ارخص سيارة في السعودية

يمكن الآن الحصول على سيارة سوزوكي فيتارا 2021، من فئتين متوفرة في السوق المصري، وهما كل من:

الفئة الأولى من سعر السيارة تكون بحوالي 350 ألف جنيه مصري.

أما بالنسبة للفئة الثانية فهي تبلغ حوالي 357 ألف جنيه مصري.

ومن جانب آخر، يمكن القول أن كل من الفئتين يتوفر فيها امكانيات السيارات الرياضية، كما يبلغ سعة المحرك 1600 سي سي، مع قوة عزم 155 نيوتن.

إلى جانب ذلك، تبلغ قوة المحرك حوالي 120 حصان.

ومن ناحية الشكل الخارجي للسيارة، فيبلغ طولها حوالي 4 متر، والعرض 1.7 متر، والارتفاع 1.6 متر، وسعة الصندوق 375 لتر.

إمكانيات سوزوكي فيتارا 2021

هناك بعض الإمكانيات التي يمكن التعرف عليها خلال البحث عن اسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا 2021، حيث يكون من بينها كل من:

تتمتع هذه السيارة بإمكانيات السلامة والأمان، حيث يوجد بها كابح المكابس المانع للانغلاق ABS.

بالإضافة إلى التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

كما يوجد بها كل من نظام المساند الهوائية أو Air Bag، الذي يعمل في حالة وقوع الحوادث أو الفرامل العنيفة.

إلى جانب ذلك، يتوفر بها الأنظمة المساعدة في الصعود للمرتفعات HSA.

ومن جانب آخر، يتوفر بها إمكانية مراقبة ضغط الإطارات.

كما أنه يتوفر بها إمكانية مثبت السرعة، حيث يتم التحكم في سرعة السيارة عند القيادة على الطرق الطويلة.

إلى جانب ذكر اسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا 2021، هناك بعض الكماليات التي توجد في هذه السيارة التي يهتم بها محبي السيارات الرياضية، ومن بينها:

يتوفر في السيارة حساسات ركن أمامية، بالإضافة إلى أنه يوجد فيها كاميرا خلفية توضيح الرؤية عند ركن السيارة.

كما يتوفر في هذه السيارة زر للتشغيل والإيقاف من خلال خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح.

إلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بجنوط رياضية بحجم 17 بوصة.