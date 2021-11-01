سيارات مستعملة 2017 فأكثر للتنازل بدون مقابل وبتقسيط بسيط، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي h1 مستعمل موديل 2017 متواجدة في مكة ومتاحة للتقبيل على مصرف الراجحي، سيارة رياضية بمحرك دفع خلفي سعة سعة 2400 سي سي والقير أوتوماتيكي بأربع سرعات والممشى 109 ألف كيلو متر، اللون رمادي والداخلية مخمل مع 3 صفوف من المقاعد وإضاءة هالوجين، تتميز السيارة بمثبت سرعة وحساسات خلفية ومنافذ للشحن والطاقة. السيارة للتقبيل تقسيط بدون مقابل على مصرف الراجحي بقسط شهري 1429 ريال، متبقى عليها 10 أقساط فقط بالاضافة إلى مبلغ الدفعة النهائية الذي يبلغ 28921 ريال، كما يمكنك طلب السداد المبكر بقيمة 42 ألف ريال فقط.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

توفرت للتقبيل على مصرف الراجحي في أبها سيارة كيا ريو مستعمل موديل 2017، سيارة سيدان بمحرك دفع أمامي سعة 1400 سي سي والقير أوتوماتيكي بعدد 4 سرعات والممشى 134 ألف كيلو متر، السيارة فئة نص فل لونها أبيض والمقاعد مخمل ونوع الإضاءة هالوجين، السيارة بدون حساسات خلفية ولكنها تتميز بذر لتشغيل المحرك وفرامل مانعة للإنزلاق وتحكم كهربائي في الأبواب والزجاج، بالاضافة إلى منافذ متعددة للشحن والطاقة وعدد 6 وسائد هوائية. السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بقسط شهري 790 ريال، المبلغ المتبقي بالكامل على السيارة يبلغ 21 ألف ريال فقط ويقل في حالة التكييش.

وتوفرت في منطقة الجوف تويوتا كورولا موديل 2020 بمحرك HYBRID للتنازل بدون مقابل على الراجحي، سيارة سيدان بمحرك دفع أمامي هجين سعة 1800 سي سي والقير أوتوماتيكي CTV والممشى 14 ألف كيلو متر، اللون فضي والداخلية جلد ونوع الإضاءة ليد، تتميز السيارة بنظام تثبيت سرعة ذكي وحساسات خلفية وأقفال آلي للأبواب، بالاضافة إلى تشغيل ريموت ومكيف أوتوماتيك وتحكم دريكسيون وغيرها. السيارة للتقبيل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1116 ريال، تم سداد 8 أقساط فقط ومتبقى عليها 52 قسط بالاضافة إلى دفعة نهائية تبلغ قيمتها 33770 ريال، كما يمكنك طلب السداد المبكر بقيمة 77 ألف ريال فقط.

سيارات موديل 2021 للتقبيل أقساط

وتوفرت للتنازل بدون مقابل بالمنطقة الشرقيه سيارة هيونداي توسان 2021 مستعمل، سيارة رياضية بمحرك دفع رباعي سداسي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، القير أوتوماتيكي بعدد 6 سرعات والممشى لم يتخطى خمسة آلاف كيلو متر، اللون فضي والداخلية مخمل مع مقاعد كهربائية وإضاءة ليد. السيارة فئة كومفورت تحت الفل بدرجة وتتميز بجنوط مقاس 19 وفتحة سقف بانوراما وكاميرا محيطية، بالاضافة إلى نظام ملاحي ومثبت سرعة وحساسات أمامية وخلفية وغيرها من المواصفات الغنية عن التعريف لتلك الفئة. السيارة للتقبيل على مصرف الراجحي بدون مقابل وبقسط شهري 1476 ريال، تم سداد 12 قسط فقط ومتبقي 48 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها 46200 ريال.