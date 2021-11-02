أسعار ومواصفات السيارة الاسطورية تويوتا كرولا كروس الجديدة 2022 في السعودية

تتميز سيارة تويوتا كرولا كروس 2022 بكونها سيارة ممتازة من حيث أداء المحرك، علاوة على ذلك تضم العديد من عوامل السلامة والأمن التي تحتاجها من أجل الإحتماء من الصدمات والحوادث، كما ان سيارة تويوتا كرولا كروس 2022 بقوة سرعة العزم والتي تعتبر قصوى مقارنة بغيرها من الموديلات، والسيارة مزودة بتقنيات حديثة ومنها تقنية مانع الإنزلاق، كما مزودة بالعديد من الوسائد الهوائية لحمايتك فور التصادم أو الحوادث، السيارة تتميز بجنوط قوية، كما تعتبر السيارة مزودة بتقنيات حديثة ومنها مصاعد الصعود إلى المناطق المرتفعة، وفي تلك المقالة سنوضح كافة التفاصيل حول السيارة. وجدير بالذكر أن سعرها إقتصادي ويعتبر سعرها هو الميزة الأهم والأشهر في الطبقة المتوسطة حيث تأتي

تابع ما يلي عزيزي القاريء لتعرف المزيد حول سيارة تويوتا كورولا كروس موديل عام 2022:

تتميز سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بوجود الكثير من تقنيات الأمان الحديثة، ومنها وسائد هوائية موزعة بحرص داخل السيارة.

سيارة تويوتا كروس 2022 مزودة بمكابح الأمان المتميزة و التي تحمي السائق من إنزلاق السيارة على الطرق المتزخلقة، كما تساعد في حماية السيارة في وقت المطر والشتاء.

السيارة مزودة بتقنية لحمايتها من الإنزلاق في الأماكن المنحدرة.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

السيارة مدعومة بمساعد صعود المرتفعات، وهذا المساعد يعمل على الحفاظ على السيارة من الحوادث.

السيارة لها محرك 4 سلندر.

قوة الموتور استثنائية وتصل إلى 121 حصان.

السيارة متميزة من حيث المساحة الداخلية وذلك بسبب وجود مساحة تخزين خلفية كبيرة حيث ان الشنطة الخاصة بالتخزين

سعتها حوالي 750 لتر.

تتمتع السيارة بإمكانية طي المقاعد في الجزء الخلفي.

دفع رباعي.

مزوظة بخاصية البلوتوث ومزودة بنظام سماعات متميز وموزع بشكل جيد.

تابع مايلي لتتعرف على عيوب تويوتا كروس 2022:

السيارة لا تناسب الطرق المتعرجة والوعرة.

لا تناسب الطرق الصحراوية والرملية.

من عيوب تويوتا كروس 2022 عدم وجود تنوع كافي في الألوان.

سعرها في المملكة العربية السعودية حوالي 80 ألف ريال سعودي فقط، والسيارة متوفرة في جميع مدن المملكة، كما انها متاحة بشكل موسع في المنطقة العربية.