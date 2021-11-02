إزاحة الستار.. سيارة لكزس LX600 الجديدة أحدث موديل 2022 في أسواق الخليج

إزاحة الستار.. سيارة لكزس LX600 الجديدة أحدث موديل 2022 في تلك المقالة سنحدث عن سيارة لكزس lx600، حيث تعتبر سيارة متميزة ولها مواصفات على اعلى مستوى من الجودة، فالسيارة تضم محرك متميز من نوع V8 كما أن سعة المحرك متميزة تصل إلى 6 لتر، والشركة المصنعة للسيارة قد قامت بالكثير من التعديلات المتميزة على التصميم الداخلي والتصميم الخارجي للسيارة، كما ان المحرك الخاص بها متميز بقوة حوالي 406 حصان، كما ان السيارة تتميز بعزم دوران متميز يصل إلى 650 نيوتن على المتر، فتابع المقالة لتتعرف على المزيد. مواصفات سيارة لكزس LX600 فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة لكزس Lx600: سيارة لكزس LX600 تضم محرك متميز حيث تم تعديله في هذا الموديل المتميز، حيث ان المحرك من نوع V8

السعة الخاصة بالمحرك متميزة وتصل إلى حوالي 5.7 لتر.

قدرة المحرك متميزة وتصل قوته إلى حوالي 406 حصان.

تتميز السيارة بعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن على المتر.

سيارة لكزس LX600 تم تطوير المقصورة الخاصة بها حيث اصبحت من اجود انواع الجلد.

السيارة تتميز بوجود مقابض متميزة من الكروم.

وسادات هوائية للحماية.

توزيع التكييف يغطي معظم المناطق داخل السيارة، حيث يصل الهواء للركاب في المقعد الخلفي.

نظام الصوت ممتاز ومصمم لعزل الصوت الخارجي

كما تم تطوير نظام الصوت ليتبع نظام مارك ليفستون، حيث يوجد حوالي 25 سماعة موزعة بشكل مُتقن في السيارة .

السيارة مزودة بأحدث انواع الشاشات التي تعمل بخاصية اللمس، وذات مساحة كبيرة بقياس حوالي 12.3 انش.

كما أن السيارة مزودة بشاشة صغيرة إضافية بمقاس حوالي 7 انش، وذلك فقط من أجل معرفة درجة الحرارة داخل السيارة، ومن اجل التحكم في درجة الحرارة داخل السيارة.

التكيف يتواجد في داخل السقف، وذلك حتى يضمن توزيع مثالي للهواء.

السيارة مزوظة بالعديد من الرفاهيات المتميزة ومنها حامل أكواب منفصل لحمل الاكواب.

كما ان سيارة لكزس مزودة بخاصية شحن لاسلكي.

السيارة مضاف لها منافذ USB.

تم إضافة نظام حساسات أمامي متميزة وذلك من أجل حماية السائق من الحوادث ومن اجل منع الاصطدام، حيث يحصل الساىق على تنبيه.

السيارة بها خاصية متميزة وهي خاصية فرملة تلقائية. سعر سيارة لكزس LX600 في المملكة العربية السعودية يبدأ سعرها في المملكة العربية السعودية من 470 الف ريال سعودي فقط، ويرتفع في الفئات الأعلى سعرًا لتصل حوالي 650 الف ريال سعوظي فقط لا غير. الوسوم

إزاحة الستار.. سيارة لكزس LX600 الجديدة أحدث موديل 2022 في تلك المقالة سنحدث عن سيارة لكزس lx600، حيث تعتبر سيارة متميزة ولها مواصفات على اعلى مستوى من الجودة، فالسيارة تضم محرك متميز من نوع V8 كما أن سعة المحرك متميزة تصل إلى 6 لتر، والشركة المصنعة للسيارة قد قامت بالكثير من التعديلات المتميزة على التصميم الداخلي والتصميم الخارجي للسيارة، كما ان المحرك الخاص بها متميز بقوة حوالي 406 حصان، كما ان السيارة تتميز بعزم دوران متميز يصل إلى 650 نيوتن على المتر، فتابع المقالة لتتعرف على المزيد. مواصفات سيارة لكزس LX600 فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة لكزس Lx600: سيارة لكزس LX600 تضم محرك متميز حيث تم تعديله في هذا الموديل المتميز، حيث ان المحرك من نوع V8

السعة الخاصة بالمحرك متميزة وتصل إلى حوالي 5.7 لتر.

قدرة المحرك متميزة وتصل قوته إلى حوالي 406 حصان.

تتميز السيارة بعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن على المتر.

سيارة لكزس LX600 تم تطوير المقصورة الخاصة بها حيث اصبحت من اجود انواع الجلد.

السيارة تتميز بوجود مقابض متميزة من الكروم.

وسادات هوائية للحماية.

توزيع التكييف يغطي معظم المناطق داخل السيارة، حيث يصل الهواء للركاب في المقعد الخلفي.

نظام الصوت ممتاز ومصمم لعزل الصوت الخارجي

كما تم تطوير نظام الصوت ليتبع نظام مارك ليفستون، حيث يوجد حوالي 25 سماعة موزعة بشكل مُتقن في السيارة .

السيارة مزودة بأحدث انواع الشاشات التي تعمل بخاصية اللمس، وذات مساحة كبيرة بقياس حوالي 12.3 انش.

كما أن السيارة مزودة بشاشة صغيرة إضافية بمقاس حوالي 7 انش، وذلك فقط من أجل معرفة درجة الحرارة داخل السيارة، ومن اجل التحكم في درجة الحرارة داخل السيارة.

التكيف يتواجد في داخل السقف، وذلك حتى يضمن توزيع مثالي للهواء.

السيارة مزوظة بالعديد من الرفاهيات المتميزة ومنها حامل أكواب منفصل لحمل الاكواب.

كما ان سيارة لكزس مزودة بخاصية شحن لاسلكي.

السيارة مضاف لها منافذ USB.

تم إضافة نظام حساسات أمامي متميزة وذلك من أجل حماية السائق من الحوادث ومن اجل منع الاصطدام، حيث يحصل الساىق على تنبيه.

السيارة بها خاصية متميزة وهي خاصية فرملة تلقائية. سعر سيارة لكزس LX600 في المملكة العربية السعودية يبدأ سعرها في المملكة العربية السعودية من 470 الف ريال سعودي فقط، ويرتفع في الفئات الأعلى سعرًا لتصل حوالي 650 الف ريال سعوظي فقط لا غير.

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