“انطلاق السفينة” فورد رينجر 2022 الجديدة كليا في السعودية بقوة أداء ومميزات عالية

“انطلاق السفينة” فورد رينجر 2022 الجديدة كليا في السعودية قامت الشركة الأمريكية فورد والمخصصة في مجال صناعة السيارات المتطورة بإطلاق أحدث سياراتها من فورد رينجر وهذا باعتبارها أحدث اصدار للجيل الرابع من سيارات البيك أب والتي طالما تميزت بالفخامة وقوة الأداء حيث استطاعت شركة فورد من خلال هذا التصميم ان تضع عدة فئات مختلفة تتعدد بانظمة المحرك والتقنيات الجانبية ولهذا نضع أمامكم بعض العروض التفصيلية لأسعار السيارة ومواصفاتها الداخلية. المحرك وأنظمة الأمان في بيك اب فورد رنجر 2022 الإصدار الأول من هذه السيارة ياتي بالشكل التقليدي للمحرك رباعي الاسطوانة والذي يتميز بسعة التخزين البالغ مقدارها 2.2 لتر.

معدل التوليد للمحرك يبلغ 150 حصان بينما قوة عزم الدوران تبلغ 385 دوره بمعدل سرعة نيوتن، يضاف للسيارة ناقل مكون من ستة سرعات للتحكم. تستخدم هذه الفئة الوقود الديزل بينما تصل معدلات الاستهلاك للوقود بمعدل لتر واحد لكل مسافة مقطعة تقدر بنحو 13.7 كم.

الإصدار الثاني من السيارة ياتي بمحرك مختلف نوعًا ما من خلال احتوائه على شكل خماسي الاسطوانه مع ارتفاع سعة تخزين المحرك عن الإصدار الأول ليبلغ حوالي 3.2 لتر.

تولد السيارة 200 حصان ومعدل دوران يقدر بنحو 470 نيوتن للدورة الواحدة مع تشابه الناقل الداخلي للحركة والذي يتم تكوينه بست سرعات فقط. تستخدم نفس أنظمة العمل والتي تعمل ب الديزل بينما يصل معدل استهلاك السيارة للتر الواحد من الديزل بحوالي 12.2 كيلو متر يتم اقتطاعه. انظمة الأمان والسلامة داخل سيارة بيك اب فورد رينجر 2022 أنظمة منع انزلاق المكابح TCS.

أنظمة مساعدة للاصطفاف APS.

قفل الأبواب بشكل آلي. القدرة على مراقبة. الضغط الداخلي للهواء ب الإطارات TPMS.

إمكانية تثبيت معدل السرعة للمحرك أثناء القيادة بواسطة ACC.

إرسال تحذيرات تلقائية عند مغادرة والابتعاد عن مسار السيارة الأساسي LDWS.

منع الانزلاق ب المكابح ABS. اصدارات السيارة والاسعار اصدارات السيارة والاسعار سيارة فورد رينجر غمارتين أكس والتي تعمل بالدفع الرباعي بأسعار تبدأ بمبلغ يقدر بنحو 103.385 ريال.

الإصدار الثاني من الدفع الرباعي أكس ال تي غمارتين تصل قيمتها داخل الأسواق السعودية بنحو 127.593 ريال.

السيارة الثالثة من فورد رينجر وايلد تراك تتراوح أسعارها بنحو 144.785 ريال. الوسوم

“انطلاق السفينة” فورد رينجر 2022 الجديدة كليا في السعودية قامت الشركة الأمريكية فورد والمخصصة في مجال صناعة السيارات المتطورة بإطلاق أحدث سياراتها من فورد رينجر وهذا باعتبارها أحدث اصدار للجيل الرابع من سيارات البيك أب والتي طالما تميزت بالفخامة وقوة الأداء حيث استطاعت شركة فورد من خلال هذا التصميم ان تضع عدة فئات مختلفة تتعدد بانظمة المحرك والتقنيات الجانبية ولهذا نضع أمامكم بعض العروض التفصيلية لأسعار السيارة ومواصفاتها الداخلية. المحرك وأنظمة الأمان في بيك اب فورد رنجر 2022 الإصدار الأول من هذه السيارة ياتي بالشكل التقليدي للمحرك رباعي الاسطوانة والذي يتميز بسعة التخزين البالغ مقدارها 2.2 لتر.

معدل التوليد للمحرك يبلغ 150 حصان بينما قوة عزم الدوران تبلغ 385 دوره بمعدل سرعة نيوتن، يضاف للسيارة ناقل مكون من ستة سرعات للتحكم. تستخدم هذه الفئة الوقود الديزل بينما تصل معدلات الاستهلاك للوقود بمعدل لتر واحد لكل مسافة مقطعة تقدر بنحو 13.7 كم.

الإصدار الثاني من السيارة ياتي بمحرك مختلف نوعًا ما من خلال احتوائه على شكل خماسي الاسطوانه مع ارتفاع سعة تخزين المحرك عن الإصدار الأول ليبلغ حوالي 3.2 لتر.

تولد السيارة 200 حصان ومعدل دوران يقدر بنحو 470 نيوتن للدورة الواحدة مع تشابه الناقل الداخلي للحركة والذي يتم تكوينه بست سرعات فقط. تستخدم نفس أنظمة العمل والتي تعمل ب الديزل بينما يصل معدل استهلاك السيارة للتر الواحد من الديزل بحوالي 12.2 كيلو متر يتم اقتطاعه. انظمة الأمان والسلامة داخل سيارة بيك اب فورد رينجر 2022 أنظمة منع انزلاق المكابح TCS.

أنظمة مساعدة للاصطفاف APS.

قفل الأبواب بشكل آلي. القدرة على مراقبة. الضغط الداخلي للهواء ب الإطارات TPMS.

إمكانية تثبيت معدل السرعة للمحرك أثناء القيادة بواسطة ACC.

إرسال تحذيرات تلقائية عند مغادرة والابتعاد عن مسار السيارة الأساسي LDWS.

منع الانزلاق ب المكابح ABS. اصدارات السيارة والاسعار اصدارات السيارة والاسعار سيارة فورد رينجر غمارتين أكس والتي تعمل بالدفع الرباعي بأسعار تبدأ بمبلغ يقدر بنحو 103.385 ريال.

الإصدار الثاني من الدفع الرباعي أكس ال تي غمارتين تصل قيمتها داخل الأسواق السعودية بنحو 127.593 ريال.

السيارة الثالثة من فورد رينجر وايلد تراك تتراوح أسعارها بنحو 144.785 ريال.

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