أسطورة في سوق السعودية| تويوتا لاند كروزر 2021 FG بتصميمات جبارة للطرق الواعرة

أسطورة في سوق السعودية| تويوتا لاند كروزر 2021 FG تعتمد شركة تويوتا تلي إنتاج أنواع مميزة من السيارات والتي بدأت إنتاج تويوتا لاند كروزر لأول مرة في عام 2006 واستطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في عالم السيارات من خلال دمجها بالتصميم الخارجي والذي يكاد يتطابق من حيث الشكل مع سيارات FG40 بينما اعتمد تصميم الهيكل على نوعية لاندكروزر برادو وعبر هذه السنوات من الإصدارات المتنوعة استطاعت ان تحتفظ بتصميم الشكل مع وضع العديد من التعديلات والإمكانيات الداخلية في كل من المحرك وأنظمة الأمان والتي نوضح أهم تفاصيلها التي تم عرضها في إصدار تويوتا لاند كروزر 2021 والمتمثله في كل من الاتي تابعونا. تويوتا لاند كروزر 2021 FG بمواصفات جبارة توفر هذه السيارة إحدى المحركات بانظمة 6 سلندر وتصل سعته إلى أربعة لتر إلى جانب تزويدها بناقل مخصص للحركة بمعدل خمس سرعات للناقل الأوتوماتيكي.

يوجد بها عزم الدوران بقوة نيوتن يبلغ 380 دورة بينما تسجل سرعة عزم المحرك ما يقرب من 268 حصان.

استهلاك الوقود لسيارة لاند كروزر يسجل 9.8 لتر لكل كيلو متر يتم اقتطاعه. تويوتا لاند كروزر 2021 FG بمواصفات جبارة تعتمد عجلات تويوتا لاند كروزر على الدفع الكلى.

تعتمد السيارة في أنظمة الأمان الداخلي على تواجد نظام تنبيه في حالات السرقة.

أنظمة لمنع الانزلاق عبر الطرقات والتي تعرف باختصار ABS ونظام آخر يساعد في مراقبة الضغط الخاص بالهواء داخل الإطارات ويعرف باختصار TPMS. التحكم في ثبات السيارة بانظمة ESC الإلكترونية وأنظمة أخرى تعتمد على منح القائد القدرة على التحكم في الجر.

توفر عدة وسائد هوائية تعمل بشكل جانبي هذا بالإضافة إلى عدة ستائر توزع في الجوانب كواقي من الهوا المبعث للداخل.

تدعم نظام الزحف للسيارات وآخر لأنظمة تقييد الحركة التكميلية. اسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 FG السيارة الأولي من تويوتا اف جي كروزر ستاندر تبدء بسعر يعادل 132.900 ألف ريال سعودي.

الإصدار الثاني وهو تويوتا اف جي كروزر اف جي 1 تتراوح أسعارها بنحو 136.500 ألف ريال.

النوع الثالث والأخير من تويوتا وهو اف جي كروزر اف جي 2 تصل متوسط أسعارها داخل المملكة بنحو 145.300 الف ريال. الوسوم

أسطورة في سوق السعودية| تويوتا لاند كروزر 2021 FG تعتمد شركة تويوتا تلي إنتاج أنواع مميزة من السيارات والتي بدأت إنتاج تويوتا لاند كروزر لأول مرة في عام 2006 واستطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في عالم السيارات من خلال دمجها بالتصميم الخارجي والذي يكاد يتطابق من حيث الشكل مع سيارات FG40 بينما اعتمد تصميم الهيكل على نوعية لاندكروزر برادو وعبر هذه السنوات من الإصدارات المتنوعة استطاعت ان تحتفظ بتصميم الشكل مع وضع العديد من التعديلات والإمكانيات الداخلية في كل من المحرك وأنظمة الأمان والتي نوضح أهم تفاصيلها التي تم عرضها في إصدار تويوتا لاند كروزر 2021 والمتمثله في كل من الاتي تابعونا. تويوتا لاند كروزر 2021 FG بمواصفات جبارة توفر هذه السيارة إحدى المحركات بانظمة 6 سلندر وتصل سعته إلى أربعة لتر إلى جانب تزويدها بناقل مخصص للحركة بمعدل خمس سرعات للناقل الأوتوماتيكي.

يوجد بها عزم الدوران بقوة نيوتن يبلغ 380 دورة بينما تسجل سرعة عزم المحرك ما يقرب من 268 حصان.

استهلاك الوقود لسيارة لاند كروزر يسجل 9.8 لتر لكل كيلو متر يتم اقتطاعه. تويوتا لاند كروزر 2021 FG بمواصفات جبارة تعتمد عجلات تويوتا لاند كروزر على الدفع الكلى.

تعتمد السيارة في أنظمة الأمان الداخلي على تواجد نظام تنبيه في حالات السرقة.

أنظمة لمنع الانزلاق عبر الطرقات والتي تعرف باختصار ABS ونظام آخر يساعد في مراقبة الضغط الخاص بالهواء داخل الإطارات ويعرف باختصار TPMS. التحكم في ثبات السيارة بانظمة ESC الإلكترونية وأنظمة أخرى تعتمد على منح القائد القدرة على التحكم في الجر.

توفر عدة وسائد هوائية تعمل بشكل جانبي هذا بالإضافة إلى عدة ستائر توزع في الجوانب كواقي من الهوا المبعث للداخل.

تدعم نظام الزحف للسيارات وآخر لأنظمة تقييد الحركة التكميلية. اسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 FG السيارة الأولي من تويوتا اف جي كروزر ستاندر تبدء بسعر يعادل 132.900 ألف ريال سعودي.

الإصدار الثاني وهو تويوتا اف جي كروزر اف جي 1 تتراوح أسعارها بنحو 136.500 ألف ريال.

النوع الثالث والأخير من تويوتا وهو اف جي كروزر اف جي 2 تصل متوسط أسعارها داخل المملكة بنحو 145.300 الف ريال.

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