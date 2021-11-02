الجبارة وصلت السعودية ..انطلاق كيا سبورتاج الواعرة بشكلها الجديد بالاسعار والمواصفات 2022

الجبارة وصلت السعودية ..انطلاق كيا سبورتاج الواعرة ، قامت شركة كيا الكورية بالإعلان عن إصدار سيارتها الجديدة سيارة كيا سبورتاج 2022 بالشكل الجديد والمواصفات المميزة، حيث أن تلك السيارة تأتي بتصميم هجومي جديد للغاية يطلق عليه اسم أوبوسيتس يونايتد، بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على مجموعة هائلة من المواصفات والمميزات التي صعب أن تنوجد بأي سيارة أخرى، فهي سيارة يمكنها السير على الطرقات الوعرة فالشركة الصانعة للسيارة تهتم كثيراً بأمور الأمن والسلامة لذا عملت على توفير الكثير لتوفر الراحة والأمان في السيارة.

الجبارة وصلت السعودية ..انطلاق كيا سبورتاج الواعرة

تحتاج طرقات المملكة السعودية إلى واحدة من السيارات القوية التي تقدر على أن تتخطى الصعاب على تلك الطرقات، لذا وفرت شركة كيا الكورية سيارة كيا سبورتاج الذي تمتلك مجموعة كبيرة من الوصفات والمميزات وهي:

تتمتع السيارة بالدفع للعجلات الأمامية.

يوجد بها مكيف يوزع حرارته على المقاعد الخلفية.

تتمتع سيارة كيا سبورتاج بوجود 6 سماعات موزعة بداخل السيارة.

كما يوجد بها خاصية vsm لدعم المكابح.

بالإضافة إلى وجود الكثير من وسائل الترفيه في السيارة منها شاشتين بقياس 12.3 بوصة تعمل عن طريق اللمس من خلال لوحة القيادة.

تمتلك عدادات قياس تشمل شاشة بلورية سائلة.

تجمع مقاعد السائق والراكب الأمامي بين التكنولوجيا والراحة الكبيرة في التصميم الرياضي.

يمكن للتر واحد من البنزين في السيارة السفر لمسافة تبلغ 14.9 كيلو متر.

تأتي السيارة بمحرك 1.6 لتر تحتوي على 4 سلندر توليد قوة تبلغ 133 حصان.

تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

حجم عجلات السيارة 17 أنش وتحتوي على إضاءة هالوجين.

اسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 بالسعودية

تختلف اسعار سيارة كيا سبورتاج بالسعودية على حسب فئة ونوع السيارة، فهناك الكثير من أنواع تلك السيارة داخل المملكة العربية السعودية ومن أهمها التالي: