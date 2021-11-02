مفاجاة فالسعودية.. الكشف عن سيارة Lx600 لكزس اقوى واحدث سيارة دفع رباعي فى حدث تاريخى ضخم

مفاجاة فالسعودية.. الكشف عن سيارة Lx600 لكزس اقوى واحدث سيارة ، في احتفالية كبري بالرياض بالسعودية قامت الشركة العالمية لكزس بالإعلان عن صدور السيارة الجديدة Lx600 ، وهو ما أسعد الكثير من محبي هذه السيارات ومنتظريها، وفى الاحتفالية تم الإعلان عن المواصفات التي سوف تنزل بها السيارة والتي تعتبر بالتحديث الجديد في كافة إمكانيات السيارة عن سابقاتها من نفس النوع، وعليه تم التعرف على أن هذا الموديل سيكون مختلف اختلافًا كبيرًا عن الإصدارات السابقة للسيارة بشكل كبير.

مفاجاة فالسعودية.. الكشف عن سيارة Lx600 لكزس اقوى واحدث سيارة

هذه السيارة لها الكثير من المعجبين والمحبين من فئة الشباب، وذلك بسبب كونها سيارة شبابية من النوع الأول، وعليه قامت الشركة بعمل هذه الاحتفالية والتي قامت بعرض مواصفات السيارة للشباب لتشويقهم لموعد النزول للسيارة في السعودية ومن هذه المواصفات

تتميز السيارة بعجلات من النوع TNGA-F والمعروف عنها متانتها على الطريق وثباتها القوي.

السيارة الإصدار الحديث أخف في الوزن عن الموديلات السابقة بحوالي مائتي كيلو، وهو ما يجعلها أخف على الطريق وأسرع بشكل مثالي.

السيارة بها شاشة للعرض بمساحة إثني عشر بوصة، كما أن بها شاشة بمساحة سبع بوصات لعرض المعلومات بالسيارة.

السيارة تعمل بمحرك سعة 3.5 لتر من نوع V5 وبقوة 409 حصان.

كما أن السيارة تعمل بعشر سرعات مختلفة، وهو ما يميزها عن العديد من السيارات الأخرى.

كما أن المصابيح الموجودة بمؤخرة السيارة من النوع المعتم الإضاءة.

والطلاء الخارجي للسيارة بالكامل من الكروم الأسود لحمايتها.

على الرغم من مزاياها، إلا أن لكزس جيب 2022 العديد من العيوب منها:

لديها كفاءة وقود منخفضة.

نظام المعلومات والترفيه لا يخلو من المشاكل.

قد يتطلب نظام التوجيه تعديلات متكررة.

حجم صندوق السيارة صغير.