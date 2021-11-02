لاندكروزر 2022 في مأزق بسبب سيكوبا وحش تويوتا القادم.. أكثر وعورة من لاندكروزر

لاندكروزر 2022 في مأزق حقيقي بسبب موديل جديد من تويوتا سوف يكون أكثر وعروة من لاندكروزر، وتسمى السيارة الجديدة سيكوبا 2022، وهي سيارة مبنية على هيكل تويوتا تندرا لكنه تم تقفليها على شكل سيارة suv، تتسم السيارة الجديد بأنها سيارة عائلية رياضية من طراز فريد، كما أنها تمتلك محرك بقوة خرافية سوف تناول إمكانياته فيما بعد في هذا المقال.

تقدم لاندكروزر 2022 تجربة أداء خرافية على أكثر من ناحية، من بين هذه النواحي قوة محركها الجبار وكذلك ارتفاعها الكبير عن الأرض الذي يؤهلها لخوض الكثير من المغامرات.

وفي الوقت نفسه بحسب أحدث تسريبات عن سيكوبا 2022 سوف تتفوق الأخيرة على لاندكروزر 2022 في جانب وعورة الشكل.

وكذلك سوف تحصل سيكوبا على مقصورة أكثر جاذبية من لاندكروزر، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن تفاصيل الموديل الخرافي الجديد قربيًا وسوف نوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.

سيكوبا بحسب التسريبات تأتي السيارة الواعرة الجبارة الجديدة من تويوتا بمحرك تيربو هجين v6 بسعة 3.6 لتر يعطي قوة 389 حصان.

وفي الوقت نفسه محرك لاندكروزر يأتي بسعة 3.6 لتر وقوة 407 حصان تيربو.

من المتوقع أن يتم طرح السيارة في السوق السعودي مطلع عام 2022.

وفي الوقت نفسه لم تعلن تويوتا حتى الآن عن سعر سيكوبا القادمة إلا أن التسعير سوف يكون مقارب لسعر لاندكروزر 2022.

ويبلغ سعر لاندكروزر من 262 ألف ريال وحتى 404 ألف ريال بحسب الفئة.

استهلاك الوقود في السريع ممتاز كونها سيارة دفع رباعي suv كبيرة، وتستهلك السيارة 18 لتر عند سير مسافة 100 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه تحتوي سيكوبا عن كافة تجهيزات الرفاهية في المقصورة من نظام صوتي فاخر ومقاعد مريحة للغاية.

وتحتوي السيارة على نظام مراقبة الطريق لتعطي تنبيه في حالة عبور شخص ما لتفادي الاصطدام به.

السيارة تأتي بتهجيزات أمان خرافية، وتحتوي على نظام مانع انغلاق الفرامل وكذلك نظام توزيع قوة الفرامل وايضا وسائد هوائية.

مقاس الإطارات في السيارة r20 وهو مقاس مخصص للسيارات الكبيرة ليجعلها قادرة على تحدي جميع ظروف القيادة الواعرة.

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