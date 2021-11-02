تويوتا بيلتا 2022 تسريب يكشف فئات بيلتا 2022 الجديدة.. الواعرة الجبارة

تعد تويوتا بيلتا 2022 واحدة من أكثر السيارات التي شهدت ضجة عند بدء ظهور التسريبات الأولية عنها، ويرجع هذا لكونها أول إصدارات تويوتا التي تنافس بها في الفئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وستكون بيلتا 2022 بديلة يارس سيدان، وحققت يارس سيدان نجاح خرافي في المملكة لكونها سيارة اعتمادية تجمع بين مزايا الأداء والاقتصادية.

كشف تسريب جديد أن تويوتا بيلتا 2022 سوف تأتي بـ4 فئات وفيما يلي أسمائها:

هناك بيلتا هاي MT.

وفي الوقت نفسه هناك بيلتا بريميوم MT.

وأيضا هناك بيلتا هاي AT.

وكذلك بيلتا بريميوم AT.

وكشف التسريب أن السيارة سوف تأتي بإصدارين أحدهما يحتوي ناقل حركة يدوي والآخر يحتوي ناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي السيارة بمحرك بقوة 1462 سي سي يطلق 103 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه هناك معلومة جيدة بشأن صرفية الوقود في بيلتا الجديدة، وهي كما يلي:

استهلاك الوقود سيكون أقل في إصدار بيلتا الذي يحوي ناقل حركة أتوماتيكي عن الاصدار ذو ناقل الحركة اليدوي.

تسريب جديد يكشف فئات بيلتا 2022 الجديدةاحدث تسريب يكشف مواصفات بيلتا 2022

وفي الوقت نفسه ارقام استهلاك الوقود في السيارة هي كما يلي:

20.65 كيلومتر لكل لتر بنزين في حالة نسخة ناقل الحركة اليدوي.

وفي الوقت نفسه 20.04 للنسخة ذو ناقل الحركة الأتوماتيكي.

من هم منافسين بيلتا الجديدة وحش تويوتا العملاق الياباني؟

بيلتا تنافس عدد كبير من السيارات في السعودية ومنهم:

سوزوكي سياز، على الرغم من التشابه الكبير بين السيارتين إلا أن سوق السيارات لا يعرف إلى المنافسة خاصة مع علامة كعلامة تويوتا.

وفي الوقت نفسه تنافس نيسان صني.

وكذلك سوزوكي ماروتي.

ميتسوبيشي اتراج.ب

وفي الوقت نفسه غيرهم الكثير من السيارات الصينية في نفس متوسط الاسعار تحت الـ65 ألف ريال في السعودية.

السيارة تأتي ب 5 مقاعد

وفي الوقت نفسه تتسع السيارة لحمل 42 لتر وقود في المرة الواحدة.

كذلك تحتوي السيارة على نظام ترفيهي قوي متصل بشاشة كبيرة نسبيًا للتحكم في الكثير من وظائف السيارة ومنها:

الصوت و الكاميرا والجي بي اس والاتصالات الواردة.

مواصفات بيلتا الجديدة وحش تويوتا المرعب