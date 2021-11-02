انطلاق العملاقة.. لكزس LX600 هل هي الاختيار الأفخم بـ2022؟.. الوعرة اليابانية

انطلقت لكزس LX600 موديل 2022 الجديدة كليا في الربع الأخير من عام 2021، وتقدم السيارة الفخمة تجربة أداء خرافية لا تتكرر كثيرًا في العديد من السيارات الأخرى، وتعد لكزس واحدة من علامة السيارات التي تحاول دائما تقديم كل ما يبعث على الفخامة في عالم السيارات، فهل تعتبر لكزس LX600 هي الاختيار الأكثر فخامة في المملكة العربية السعودية؟

تصميم لكزس LX600 الجديدة كليا يبعث على الشعور الهجومية الشديدة بالإضافة إلى نزعة فخامة شديدة الوضوح.

وفي الوقت نفسه تقدم شبكة السيارة الأمامية ملمح هجومي قوي يعلن شعار الوعورة والفخامة في نفس الوقت.

يعكس شكل المصد الأمامي للسيارة قدرة لكزس ال اكس 600 على القيام بأكبر قدر ممكن من المغامرات على الطرق الوعرة.

تقدم لكزس LX600 مستوى آخر من الرفاهية في صالونها، وما ما يظهر بشكل جلي في الخدمات المستخدمة فيه.

وفي الوقت نفسه لا يوجد في السيارة ما يعكس إحساس إلا بالفخامة وهو ما يظهر من خلال استعمال افخم انواع الجلد.

تصميم السيارة من الداخل مستوحى في بعض لمساته من المعدن اللامع وطلاء الخشب الفاخر.

تحتوي السيارة على أحد أفخم أنواع أنظمة الصوت وهو ليفنسون.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على أكثر من 20 سماعة موزعة بحيث تعطي تأثير محيطي للصوت يشعرك بالفخامة.

السيارة تحتوي على اثنين من شاشات التابلوه، وهم جذابين بشكل كبير بفضل كبر حجمهم المتناسب مع حجم السيارة ككل.

عجلة قيادة مكسوة بأفخم أنواع الجلود لإعطاء ملمس فخم يتناسب مع كل ما تقدمه السيارة من مستوى تجهيزات خرافي.

وفي الوقت نفسه مقاعد السيارة مكسوة من خامات جبارة وجذابة ومريحة لأقصى حدود الراحة.

تحتوي بعض الكراسي في السيارة على إمكانية المساج لظهور الركاب، وكذلك هناك شاحن لاسلكي في الكنبة الخلفية من السيارة.

السيارة تحتوي على نظام تعليق كهربائي قادر على التكيف مع اسوأ ظروف الطرق ليعطي أفضل راحة.

وفي الوقت نفسه تتمكن لكزس LX600 من منع نفسها من الإنزلاق بفضل نظام متطور للغاية يدعم هذه الخاصية.

أداء محرك السيارة خرافي فهو يعطي قوة 407 حصان ميكانيكي.

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