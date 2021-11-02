أحصل الآن .. عروض السيارات المستعملة بالتقسيط في السعودية بدون كفيل

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عروض السيارات المستعملة بالتقسيط منتشرة بكثرة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه العروض من قبل البنوك أو الشركات التي تختص بالتمويل التأجيري، والتي أشهرها شركة عبداللطيف جميل، وشركة اليسرـ حيث تعرض شراء السيارات المستعملة بالتقسيط ودون زيادات، حيث تقدم عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش بدون دفعة أولى.عروض السيارات المستعملة بالتقسيط
غالبا ما يتم الاعتقاد بأن السيارات المستعملة هي في الغالب تمتلك عطل دائم، أو لا يمكنها العمل لفترة طويلة، لكن هذا خاطئ، وذلك لأن السيارات المستعملة تكون بحالة جيدة ولكن تم استعمالها فترة لكن دون إحداث أصرار بها، وهذه السيارات متواجدة في شركات كثيرة مثال شركة عبداللطيف جميل للتمويل.التقسيط داخل شركة عبداللطيف جميل
تتواجد عده أنواع من السيارات داخل شركة عبداللطيف جميل للتمويل بنظام التأجير التمويلي للسيارات الجديدة والتي تتميز بالأتي:
- الحصول على سيارة بدون دفعة أولى، ولا مصاريف إدارية.
- وكذلك تأمين شامل، وبدون كفيل.
- مع ضمان 3 سنوات.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2019 والتي تقسط شهريا بمبلغ 1915 ريال.
- وتتواجد سيارة تويوتا كورولا بقسط 1404 ريال وهذا لموديل 2018
السيارات المستعملة يتواجد منها:
- سيارات تويوتا يارس والتي تتوفر بأكثر من موديل فهناك موديل 2018 بقسط قيمته 1404 ريال.
- بينما موديل 2019 قسط 1.109 ريال.
لإتمام عملية تقسيط سيارات بدن دفعة أولى لابد من الالتزام بعده شروط منها:
- أن يحصل المتقدم على راتب 3000 ريال.
- إذا كان يعمل لدي مؤسسة حكومية فلابد أن يكون قد مضي شهر على عمله بينما المؤسسات الخاصة ثلاثة أشهر.
- السيارة لابد أن تكون متواجدة في إحدى معارض الشركة.
- وجود كفيل للمتقدم وشرط أن يكون عامل سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة.
طريقة التقديم في شركة عبداللطيف جميل.
- فتح موقع الشركة والذي يأتي تحت اسم عبداللطيف جميل للتمويل.
- اختيار خانة السيارات المستعملة.
- بعد ذلك سيظهر استمارة لتسجيل بيانات طلبك والتي تشمل الاسم ورقم الهوية بجانب عنوان البريد ورقم الهاتف.
- ثم الضغط على زر التقديم.
الوسوم
عروض السيارات المستعملة بالتقسيط منتشرة بكثرة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه العروض من قبل البنوك أو الشركات التي تختص بالتمويل التأجيري، والتي أشهرها شركة عبداللطيف جميل، وشركة اليسرـ حيث تعرض شراء السيارات المستعملة بالتقسيط ودون زيادات، حيث تقدم عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش بدون دفعة أولى.عروض السيارات المستعملة بالتقسيط
غالبا ما يتم الاعتقاد بأن السيارات المستعملة هي في الغالب تمتلك عطل دائم، أو لا يمكنها العمل لفترة طويلة، لكن هذا خاطئ، وذلك لأن السيارات المستعملة تكون بحالة جيدة ولكن تم استعمالها فترة لكن دون إحداث أصرار بها، وهذه السيارات متواجدة في شركات كثيرة مثال شركة عبداللطيف جميل للتمويل.التقسيط داخل شركة عبداللطيف جميل
تتواجد عده أنواع من السيارات داخل شركة عبداللطيف جميل للتمويل بنظام التأجير التمويلي للسيارات الجديدة والتي تتميز بالأتي:
- الحصول على سيارة بدون دفعة أولى، ولا مصاريف إدارية.
- وكذلك تأمين شامل، وبدون كفيل.
- مع ضمان 3 سنوات.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2019 والتي تقسط شهريا بمبلغ 1915 ريال.
- وتتواجد سيارة تويوتا كورولا بقسط 1404 ريال وهذا لموديل 2018
السيارات المستعملة يتواجد منها:
- سيارات تويوتا يارس والتي تتوفر بأكثر من موديل فهناك موديل 2018 بقسط قيمته 1404 ريال.
- بينما موديل 2019 قسط 1.109 ريال.
لإتمام عملية تقسيط سيارات بدن دفعة أولى لابد من الالتزام بعده شروط منها:
- أن يحصل المتقدم على راتب 3000 ريال.
- إذا كان يعمل لدي مؤسسة حكومية فلابد أن يكون قد مضي شهر على عمله بينما المؤسسات الخاصة ثلاثة أشهر.
- السيارة لابد أن تكون متواجدة في إحدى معارض الشركة.
- وجود كفيل للمتقدم وشرط أن يكون عامل سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة.
طريقة التقديم في شركة عبداللطيف جميل.
- فتح موقع الشركة والذي يأتي تحت اسم عبداللطيف جميل للتمويل.
- اختيار خانة السيارات المستعملة.
- بعد ذلك سيظهر استمارة لتسجيل بيانات طلبك والتي تشمل الاسم ورقم الهوية بجانب عنوان البريد ورقم الهاتف.
- ثم الضغط على زر التقديم.
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