سيارات استعمال موديلات 2014 وحتى 2018 للبيع نقداً بحد رخيص

سيارات استعمال موديلات 2014 وحتى 2018 للبيع بحالة ممتازة وحد رخيص، تتوفر للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة هيونداي النترا 2015 فئة فل كامل، تتميز السيارة بتشغيل بصمه مع عدد 2 ريموت بالإضافة إلى فتحة سقف وجنوط كروم، تكييف خلفي بالإضافة إلى حساسات وليد نهاري مع كشافات ضباب. السيارة بودي بلد باللون الفضي وداخلية باللون البيج الفاخر مع مراتب ملبسه جلد إضافية على مراتب الوكالة المخمل، السيارة بحالة ممتازة ماكينة على الشرط قير أوتوماتيك استخدام نظيف، ثاني مستخدم من الوكالة والبودي خالي من الرش والصدوم، ممشى السيارة 209 ألف كيلو متر وعليها سوم بـ 35 ألف ريال بينما يطلب صاحبها 38 ألف ريال كحد نهائي للبيع.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

كما توفرت للبيع بمدينة جدة لدى مكتب الوسام للخدمات سيارة كيا اوبتيما 2018، السيارة باللون الأسود من الخارج وداخلية فاخرة باللون الجملي مع مقاعد مخمل واستعمال نظيف جداً، البودي به رش حزام تجميلي والمحركات شد بلد أما الشاص والإيرباقات فهي سليمة سليم، الأستمارة جديدة بينما ينتهي سريان الفحص بالنسبة للسيارة بعد شهر من الآن. تتميز السيارة بمحرك قوي على الشرط مع مثبت سرعة ومرايا كهربائية ومفتاحين وكالة، الجير أوتوماتيك والممشى 190 ألف كيلو متر أما حد البيع فقد بلغ 42 ألف ريال.

تتوفر للبيع في جدة أيضاً سيارة فورد موستنج مستعمل 2014 فئة فل كامل، السيارة الرياضية الغنية عن التعريف والمميزة بمحرك قوي 6 سلندر وجنوط مقاس 18، اللون أزرق كما هو موضح بالصور مع داخلية جلد باللون الأسود، تتميز بإمكانية تسخين المراتب وإضاءات بالكامل ليد مع كشافات ضباب ونقط عمياء، البودي به رش في باب السائق فقط وتم عمل صيانة كاملة للسيارة تتضمن تغيير كافة الزيوت والفلاتر إضافة إلى طقم كفرات جديد،السيارة بحالة نظيفة جداً على الشرط الممشى 248 ألف كيلو متر والحد النهائي للبيع 50 ألف ريال.

عروض حراج السيارات المستعملة بالمملكة

تتوفر للبيع بمدينة الجوف سيارة تويوتا أفالون مستعمل فئة فل كامل موديل 2015، السيارة باللون الأبيض وداخلية جلد باللون الجملي مع تخشيب داخلي وشاشة وسطية، السيارة بحالة ممتازة قير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر، البودي على الشرط بحالة الوكالة وخالي من الحوادث والرشوش عدا الصدام الأمامي. السيارة بها 4 كفرات جديدة وتم تغيير كافة الفلاتر بالنوع الأصلي من الوكالة، وتتميز بمكيف حار بارد وضعيات رياضية (سبورت) للقيادة مع محرك موفر للوقود وإضاءات ليد بالكامل، وصل أعلى سوم إلى 52 ألف ريال وحد البيع قريب.