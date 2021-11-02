وصول الاسطورة… هيونداى اكسنت 2022 الجديدة كليا في السعودية بمواصفات خارقة

وصول الاسطورة… هيونداى اكسنت 2022 الجديدة كليا في السعودية تصنف هذه السيارة ضمن السيارات سيدان والتي تقدم بأسعار اقتصادية فمن المتعارف عن هذه الشركة اليابانية قيامها بتطوير السيارة وإضافة العديد من المزايا إليها لتصبح أكثر حداثة ويظهر هذا بشكل أكبر منذ أطلقها احدث سيارات هيونداي اكسنت موديل 2022 والذي يعد الجيل الخامس للسيارة على التوالي حيث ينقسم لإصدارين يختلف كل منهم من حيث قوة المحرك الداخلي والاسعار مع بعض المزايا المهمة والتي ترفع من قيمة السيارة في أنظمة الأمان الداخلي أثناء القيادة والتي نقوم بوضعها عبر هذه الأجزاء البسيطة. مميزات هيونداى اكسنت 2022 في السعودية تضم جميع إصدارات هذه السيارة الحديثة بعض المزايا والمواصفات العامة التي نضفي المزيد من الأمان والرفاهية.

وتعتبر من افضل سيارات 2022 تابعوا معنا مميزات هيونداي اكسنت 2022.

تضم بعض الحساسات الخلفية والوسائل الهوائية المساعدة في رفع معدلات الأمان. تستخدم المواد المخمل في صناعة مقاعد السيارة إلى جانب توفير فتحة للسقف وإحدى الشاشات الرقمية المتطورة بداخلها.

تعتمد على للبنزين في المحركات الخاصة بها مع تحديد أضاء من الهالوجين لكل من المصابيح الامامية والخلفية. مواصفات محرك هيونداى اكسنت 2022 في السعودية يحدد المحرك وقوته القيمة المادية للسيارة باعتباره من أهم الأجزاء في تكوين السيارة

المحرك الأول يأتي بعلبة تروس 6m/6A بينما تبلغ قدرتها على توليد 100 حصان.

مع 135 قوة عزم للدوران باداة نيوتن حيث تصل السرعة القصوى لهذه السيارة بمعدل 180 كيلومتر في الساعة. يأتي المحرك الثاني بعلبة ترويسة 6A مع معدل احصنه مرتفعه يقدر بنحو 123 وحوالي 156 دوره نيوتن ويرتفع معدل التسارع بأقصى معدل 190 كيلو متر في الساعة.

تستخدم ناقل الحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي مكون من ستة سرعات للتحكم بالمستوى أثناء القيادة. اسعار هيونداي اكسنت 2022 في السعودية تختلف أسعار هذه السيارة تبعًا بإصداراتها المختلفة تبعًا للتجهيزات الخاصة بها والتي تتراوح بين القيم المادية التالية تابعوا معنا:- الإصدار الأول من سيارة هيونداي اكسنت 2022 يتراوح بأسعار بين 46.500 ألف ريال سعودي.

وتصل إلى 47.000 ريال.

بينما تبلغ أسعار شراء سيارة هيونداي اكسنت 2022 الإصدار الثاني بسعر 47.500.

وحتى 49.000 ريال سعودي حيث تأتي بسعة تبلغ 1.6 لتر. الوسوم

وصول الاسطورة… هيونداى اكسنت 2022 الجديدة كليا في السعودية تصنف هذه السيارة ضمن السيارات سيدان والتي تقدم بأسعار اقتصادية فمن المتعارف عن هذه الشركة اليابانية قيامها بتطوير السيارة وإضافة العديد من المزايا إليها لتصبح أكثر حداثة ويظهر هذا بشكل أكبر منذ أطلقها احدث سيارات هيونداي اكسنت موديل 2022 والذي يعد الجيل الخامس للسيارة على التوالي حيث ينقسم لإصدارين يختلف كل منهم من حيث قوة المحرك الداخلي والاسعار مع بعض المزايا المهمة والتي ترفع من قيمة السيارة في أنظمة الأمان الداخلي أثناء القيادة والتي نقوم بوضعها عبر هذه الأجزاء البسيطة. مميزات هيونداى اكسنت 2022 في السعودية تضم جميع إصدارات هذه السيارة الحديثة بعض المزايا والمواصفات العامة التي نضفي المزيد من الأمان والرفاهية.

وتعتبر من افضل سيارات 2022 تابعوا معنا مميزات هيونداي اكسنت 2022.

تضم بعض الحساسات الخلفية والوسائل الهوائية المساعدة في رفع معدلات الأمان. تستخدم المواد المخمل في صناعة مقاعد السيارة إلى جانب توفير فتحة للسقف وإحدى الشاشات الرقمية المتطورة بداخلها.

تعتمد على للبنزين في المحركات الخاصة بها مع تحديد أضاء من الهالوجين لكل من المصابيح الامامية والخلفية. مواصفات محرك هيونداى اكسنت 2022 في السعودية يحدد المحرك وقوته القيمة المادية للسيارة باعتباره من أهم الأجزاء في تكوين السيارة

المحرك الأول يأتي بعلبة تروس 6m/6A بينما تبلغ قدرتها على توليد 100 حصان.

مع 135 قوة عزم للدوران باداة نيوتن حيث تصل السرعة القصوى لهذه السيارة بمعدل 180 كيلومتر في الساعة. يأتي المحرك الثاني بعلبة ترويسة 6A مع معدل احصنه مرتفعه يقدر بنحو 123 وحوالي 156 دوره نيوتن ويرتفع معدل التسارع بأقصى معدل 190 كيلو متر في الساعة.

تستخدم ناقل الحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي مكون من ستة سرعات للتحكم بالمستوى أثناء القيادة. اسعار هيونداي اكسنت 2022 في السعودية تختلف أسعار هذه السيارة تبعًا بإصداراتها المختلفة تبعًا للتجهيزات الخاصة بها والتي تتراوح بين القيم المادية التالية تابعوا معنا:- الإصدار الأول من سيارة هيونداي اكسنت 2022 يتراوح بأسعار بين 46.500 ألف ريال سعودي.

وتصل إلى 47.000 ريال.

بينما تبلغ أسعار شراء سيارة هيونداي اكسنت 2022 الإصدار الثاني بسعر 47.500.

وحتى 49.000 ريال سعودي حيث تأتي بسعة تبلغ 1.6 لتر.

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