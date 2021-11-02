الواعرة الجبارة.. سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفات ومميزات خارقة في السعودية

الواعرة الجبارة.. سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفات ومميزات خارقة تستمر شركة كيا في عرض أحدث موديلات والتي استطاعت ان تنافس مختلف أنواع السيارات المتواجدة داخل المملكة وهذا منذ إتاحة سيارات K8 الحديثة لموديل العام 2022 والذي قامت بإصداره بثلاث فئات مختلفة تبعًا لعدد المزايا ومواصفات كل منهم على حدى حيث نتعرف على أهم هذه المعلومات التي تم عرضها فور إطلاق السيارة داخل السعودية من قبل الوكلاء المعتدين لاستيراد سيارات كيا وأهم أسعارها المتوفرة في كل من الآتي. سعر سيارة كيا K8 2022 الفئة الأولة كيا K8 2022 يسعر 139.148 الف ريال.

بينما نلاحظ ارتفاع اسعار الفئة الثانية من سيارة كيا الجديدة بداخل السعودية والتي تصل أسعارها إلى 170.198 الف ريال.

النسخة الثالثة من هذه السيارة المعروضه بداخل المملكة يصل سعرها إلى حوالي 183.773 ريال.

نلاحظ ان هذه السيارة منذ أطلقها بداخل المملكة وحتى الآن لم يتم وضع اي عروض للتقسيط حتى تتمكن الفئات المتوسطة من شرائها. مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022 يمكن إجراء التعديلات والتحكم بمقاعد السيارة بشكل اوتوماتيكي.

تنوع أنظمة ووسائل الترفيه الداخلي عبر إمكانية توصيل أندرويد أوتو بداخلها وابل كار بلاي.

ترتفع معدلات جودة المقاعد وهذا بفضل استخدام الجلد لتغليفها كما تحتوي السيارة على أنظمة خاصة ب التبريد والتكييف عبر الأجواء المتقلبة.

الشاشة الداخليه كبيرة نسبيا حيث يبلغ قياسها 12.3 بوصة مع اكبر عدد من المكبرات الصوتية والتي تقدر ب14 مكبر.

إمكانية التحكم الداخلي في المحرك وهذا مع توفر مقود خاص بالسيارة. مواصفات سيارة كيا K8 2022 توفر السيارة في إصدارها الأول ب التحكم في أبوابها عبر بصمة الإصبع مع تنوع الحساسات المتواجدة بداخلها.

وكل من مساعد القيادة وكاميرا المراقبة في الجزء الأمامي.

الإصدار الثاني يحتوي على نظام مساج في مقاعد السيارة يرفع من معدلات الراحة أثناء القيادة.

مع تواجد هذا الإصدار بأمكانية القيادة بشكل آلي وتعدد ألوانها إلى ثلاث الوان تناسب مختلف الاذواق.

يتميز الإصدار الثالث بواجد أنظمة للتحذير والتي تجنبك من حدوث تصادم.

مع إمكانية مطالعة البيانات الخاصة ب مراقبة ضغط الإطارات الخاص ب عجلات القيادة. الوسوم

الواعرة الجبارة.. سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفات ومميزات خارقة تستمر شركة كيا في عرض أحدث موديلات والتي استطاعت ان تنافس مختلف أنواع السيارات المتواجدة داخل المملكة وهذا منذ إتاحة سيارات K8 الحديثة لموديل العام 2022 والذي قامت بإصداره بثلاث فئات مختلفة تبعًا لعدد المزايا ومواصفات كل منهم على حدى حيث نتعرف على أهم هذه المعلومات التي تم عرضها فور إطلاق السيارة داخل السعودية من قبل الوكلاء المعتدين لاستيراد سيارات كيا وأهم أسعارها المتوفرة في كل من الآتي. سعر سيارة كيا K8 2022 الفئة الأولة كيا K8 2022 يسعر 139.148 الف ريال.

بينما نلاحظ ارتفاع اسعار الفئة الثانية من سيارة كيا الجديدة بداخل السعودية والتي تصل أسعارها إلى 170.198 الف ريال.

النسخة الثالثة من هذه السيارة المعروضه بداخل المملكة يصل سعرها إلى حوالي 183.773 ريال.

نلاحظ ان هذه السيارة منذ أطلقها بداخل المملكة وحتى الآن لم يتم وضع اي عروض للتقسيط حتى تتمكن الفئات المتوسطة من شرائها. مميزات سيارة كيا K8 موديل 2022 يمكن إجراء التعديلات والتحكم بمقاعد السيارة بشكل اوتوماتيكي.

تنوع أنظمة ووسائل الترفيه الداخلي عبر إمكانية توصيل أندرويد أوتو بداخلها وابل كار بلاي.

ترتفع معدلات جودة المقاعد وهذا بفضل استخدام الجلد لتغليفها كما تحتوي السيارة على أنظمة خاصة ب التبريد والتكييف عبر الأجواء المتقلبة.

الشاشة الداخليه كبيرة نسبيا حيث يبلغ قياسها 12.3 بوصة مع اكبر عدد من المكبرات الصوتية والتي تقدر ب14 مكبر.

إمكانية التحكم الداخلي في المحرك وهذا مع توفر مقود خاص بالسيارة. مواصفات سيارة كيا K8 2022 توفر السيارة في إصدارها الأول ب التحكم في أبوابها عبر بصمة الإصبع مع تنوع الحساسات المتواجدة بداخلها.

وكل من مساعد القيادة وكاميرا المراقبة في الجزء الأمامي.

الإصدار الثاني يحتوي على نظام مساج في مقاعد السيارة يرفع من معدلات الراحة أثناء القيادة.

مع تواجد هذا الإصدار بأمكانية القيادة بشكل آلي وتعدد ألوانها إلى ثلاث الوان تناسب مختلف الاذواق.

يتميز الإصدار الثالث بواجد أنظمة للتحذير والتي تجنبك من حدوث تصادم.

مع إمكانية مطالعة البيانات الخاصة ب مراقبة ضغط الإطارات الخاص ب عجلات القيادة.

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