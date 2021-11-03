الوحش الأسطوري .. سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية بالمواصفات والامكانيات الجبارة

سعر ومواصفات سياره تويوتا فورتشنر هو ما سنقوم بالذكر مع التوضيح المفصل له من خلال ما يلي من السطور التالية والتي نهتم فيها بالعرض لمختلف المعلومات التي تتعلق بالمواصفات الخاصة بتلك السيارة باعتبارها من بين أكثر النوعيات والموديلات التي تمتاز بالعديد من الخصائص مع بعض الكماليت والتي تفرد بها من حيث السعر وكذلك من حيث المواصفات لتلك السيارة المتميزة سياره تويوتا فورتشنر، وعنها نتحدث بمزيد من التوضيح والتفصيل بالسطور والفقرات القادمة.

سعر ومواصفات سياره تويوتا فورتشنر

سعر ومواصفات سياره تويوتا فورتشنر هو ما سنوضحه من خلال تلك الفقرة، حيث تعتبر السمات الأساسية لتلك السيارة متمتعة بالكثير من الامتيازات والمواصفات العالية والتي نذكر منها ما يلي ذكره بالنقاط التالية:

السيارة من الفئتين المتواجدتين بمعارض السيارات تتوفر بعدد نوعين من أنواع أفضل المحركات الأساسية للسيارة، والمحرك يمتلك الباور المقدر بنحو مائة وثلاثة وستين جنيه مصري.

الناقل الحركة يعد نوعه هو الأفضل وأوتوماتيكي ومدرج لعدد ستٍ من الحركات.

المحرك من النوع السداسي سعته تقدر بنحو ما يقرب من أربعة لترات.

التجهيزات التي توفر عوامل الأمان متعددة ونذكر منها الراحة في المقاعد، وتوفر النوافذ بالاتساع المناسب، مع وجود ملحقات وسائد معبأة بالهواء لزيادة فرص السلامة والأمان بداخل السيارة.

أهم الملحقات الأساسية للسيارة:

تعرفنا على بعض المواصفات المميزة للسياره تويوتا فورتشنر، كما أن العديد من الملحقات تتوفر بالسيارة والتي نذكر منها أنها تحوي عدد من الملحقات الخاصة بالإضاءة والمصابيح تعد من النوعية الليد والإضاءة قوية بيضاء ومميزة، كما تتوفر الفرامل التي تحد تماما من الانزلاق، كما تتواجد نواقل من النوع الدافع الكلي، كما أن هناك شاشة من النوع الأندرويد بمساحة تقدر بنحو أربعة واثنين من عشرة بوصة.

سعر سياره تويوتا فورتشنر

تطرقنا من خلال ما سبق إلى أهم المعلومات عن المواصفات الخاصة بالسيارة، وبالنسبة للسعر وتكلفة الشراء في مصر فهي تقدر للفئة الأولى بنحو ما يقرب من سبعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه، وسعرها إن كانت من الفئة الثانية تسعمائة وخمسة وسبعين جنيه.