الكبير وصل السعودية.. انطلاق سيارة رنج روفر وحش الاسفلت الجديدة 2022 بمواصفات واسعار مذهلة

الكبير وصل السعودية.. انطلاق سيارة رنج روفر وحش الاسفلت ، أصبحت لانج روفر الجديدة ذات شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية وتعتبر واحدة من أحدث الطرازات التي يحبها الكثير من العملاء في الدول العربية حيث يختلف السعر حسب قوة المحرك والسلع الكمالية الإضافية في السيارة كما أن ظهرت السيارة في العديد من اللقطات المفاجئة للوكيل السري، ومن الواضح أن السيارة أصبحت أطول، من حيث اعتمادها على منصة MLA الجديدة المشتركة مع رينج رور سبورت، والتي تستخدم مادة الألمنيوم بكثافة لتقليل الوزن ومقارنة بالمنصة الجديدة وهي التي يمكننا رؤيتها في مجموعة كبيرة ومتنوعة من عروض جاكوار لاند رور في العقد التالي ومن الواضح أن السيارة سوف تحافظ على تصميم صندوق رينج روفر، ولكن بعض التغييرات والتعديلات من خلال المصابيح الأمامية وغطاء المحرك الشائع على أنه هو المؤكد أن تحصل على الكثير من القوة الإضافية.

الكبير وصل السعودية.. انطلاق سيارة رنج روفر وحش الاسفلت

تعد سيارة رنج روفر من أحد أبرز السيارات التي نالت شهرة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، فهي تحتوي على عدد كبير من المواصفات التي تنال أعجاب عدد كبير ن الواطنين داخل المملكة، ومن ضمن هذه المميزات هي:

كاميرات الرؤية المحيطية D لتحسين رؤية القوة الدافعة وهي منتشرة على نطاق واسع في سيارات روفر المتنوعة.

زيادة مساحة التخزين لاستيعاب المزيد من الأمتعة والأشياء، مع تركيبات إضاءة كاملة لحقل التحميل الخلفي.

نظام إلغاء الضوضاء النشط محدث داخل المحيط الداخلي للسيارة لهدوء إضافي.

ترقية محدد ترس ناقل الحركة الدوار إلى محدد معدات نقل محدد معروف وقياسي.

إضافة تطبيق Spotify إلى أداة المعلومات والترفيه الأساسية في السيارة.

تكييف هواء قياسي يقوم بتوزيع الهواء وتنقيته ميكانيكياً.

يحافظ الجزء الخارجي من رينج روفر على تحديد النموذج الحالي، والذي يعبر عن التكنولوجيا الرابعة للمركبة الأسطورية.

تحولت إلى إنتاج من خلال مؤسسة الأعمال في بداية عام 2012، ولكن قد يكون هناك تحديثات طفيفة تشير إلى هوية العصر الخامس للسيارة. رينج روفر 2022.

كما أن يعتمد الخبراء على أن تكلفة السيارة قد تكون داخل المملكة العربية السعودية ستتراوح بين 520.000 ريال سعودي و 620.000 ريال سعودي، وداخل جمهورية مصر العربية ستتجاوز 2 مليون جنيه مصري لسيارة رينج روفر الجديدة 2022.